تراند اليوم : حالة طلاق كل 6 دقائق في مصر

القاهرة ـ مشرق نيوز

كشفت إحصائيات الأمم المتحدة، ومركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، ارتفاع نسب الطلاق فى مصر من 7% إلى 40% خلال الخمسين عامًا الأخيرة.

ووصل الإجمالى العام الآن إلى 3 ملايين مطلقة، لتؤكد الإحصائيات أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميًا.

وعززت الأمم المتحدة ذلك فى تقريرها الصادر للظروف الاجتماعية والاقتصادية، والصحية، فضلاً عن نقص الوعى أو إدمان المخدرات، وانتشار المواقع الإباحية على الإنترنت، ما جعل هناك تزايدًا فى نسب الطلاق، وبالأخص الناتج عن قانون الخلع.

وأعلنت محاكم الأسرة أن 240 حالة طلاق تقع يوميًا، بمعدل حالة طلاق كل 6 دقائق، لتتراوح مدد الزواج من ساعات بعد عقد القران، إلى مدد تقارب الثلاث سنوات، وبلغ إجمالى عدد حالات الخلع والطلاق عام 2015.نحو 250 ألف حالة طلاق وخلع بمصر، بزيادة عن عام 2014 بـ89 ألف حالة، وفى المقابل تردد مليون حالة على محاكم الأسرة خلال 2014.

وجاءت أسباب الانفصال على لسان كلا من الأزواج والزوجات الي “عدم الإنفاق – سوء الحياة الجنسية – ختان الزوجات –الإساءة الجسدية – الخيانة الزوجية – صغر السن – الحموات – الخلافات الدينية والسياسية – عدم الإنجاب”