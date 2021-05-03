تراند اليوم : شم النسيم 2016 .. طقوس ومأكولات و صور "شم النسيم".. عيد القيامة من الفراعنة إلى ميلاد المسيح

غزة-الخليج 365:

شم النسيم هو عيد إحتفل به الفراعنة عام 2700قبل الميلاد وهو اليوم الذي مات فيه الإله"ست" إله الشر، وانتصر عليه إله الخير، وعند اليهود عرف بعيد الفصح، وهو يعني "الخروج" فى إشارة إلى نجاتهم من أيدي فرعون الطاغية، أما أقباط مصر، احتفلوا بهذا اليوم واعتبروه يومًا مباركًا بدأت فى الخليقة، وبشر جبريل مريم بعيسى، وأنه يوم تقوم فيه القيامة.

شم النسيم عند الفراعنة

كان الفراعنة يحتفلون بعيد شم النسيم في الاعتدال الربيعي عقب عواصف الشتاء، وقبل هبوب الخماسين، وكانوا يعتقدون أن الخليقة خلقت فيه، وبدأ احتفالهم به عام 2700 ق.م، الذي مات فيه الإله "ست" إله الشر، وانتصر عليه إله الخير .

وكان من عادتهم في شم النسيم الاستيقاظ مبكرًا، والذهاب إلى النيل للشرب منه، وحمل مائه لغسل أراضي بيوتهم التي يزينون جدرانها بالزهور.

وكانوا يذهبون إلى الحدائق للنزهة، ويأكلون خضرًا كالملوخية والملانة والخس، ويتناولون الأسماك المملحة التي كانت تصاد من بحر يوسف، وتملح في مدينة "كانوس"، وهي أبوقير الحالية، وكانوا يشمون البصل، ويعلقونه على منازلهم وحول أعناقهم للتبرك.

وإذا كان لهم مبرر للتمتع بالهواء والطبيعة وتقديس النيل الذي هو عماد حضارتهم، وحرصوا على تخليد ذكراها.

عيد الفصح عن اليهود

أخذ احتفال اليهود بعيد شم النسيم معنى دينيًّا هو شكر الله على نجاتهم من فرعون وقومه وأطلقوا عليه اسم "عيد بساح" الذي نقل إلى العربية باسم "عيد الفصح" وهو الخروج.

شم النسيم عند أقباط مصر

أما الأقباط وهم المصريون الذين اعتنقوا المسيحية، فكانوا قبل مسيحيتهم يحتفلون بعيد شم النسيم كالعادة القديمة، أما بعد اعتناقهم للدين الجديد، فقد وجدوا أن للاحتفال بعيد شم النسيم مظاهر وثنية لا يقرها الدين، وهم لا يستطيعون التخلص من التقاليد القديمة، فحاولوا تعديلها أو صبغها بصبغة تتفق مع الدين الجديد، فاعتبروا هذا اليوم يومًا مباركًا بدأت فيه الخليقة، وبشَّر فيه جبريلُ مريمَ العذراءَ بحملها للمسيح، وهو اليوم الذي تقوم فيه القيامة ويحشَر الخلق، ويذكرنا هذا بحديث رواه مسلم عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ؛ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ"

فاحتفل أقباط مصر بشم النسيم قوميًّا باعتباره عيد الربيع، ودينيًّا باعتباره عيد البشارة، ومزجوا فيه بين التقاليد الفرعونية والتقاليد الدينية.

وكان الأقباط يصومون أربعين يومًا لذكرى الأربعين التي صامها المسيح -عليه السلام-، وكان هذا الصوم يبدأ عقب عيد الغطاس مباشرة، فنقله البطريرك الإِسكندري ديمتريوس الكرام، وهو البطريرك الثامن عشر (188 - 234م) إلى ما قبل عيد القيامة مباشرة، وأدمج في هذا الصوم صوم أسبوع الآلام، فبلغت عدته خمسة وخمسين يومًا، وهو الصوم الكبير، وعمَّ ذلك في أيام مجمع نيقية (325 م) وبهذا أصبح عيد الربيع يقع في أيام الصوم إن لم يكن في أسبوع الآلام.

وحرم على المسيحيين أن يحتفلوا بهذا العيد كعادتهم القديمة في تناول ما لذ وطاب من الطعام والشراب.

وفى صبيحة يوم شم النسيم، تلتف العائلات حول الراديو ومن بعده شاشات التلفاز من أجل معرفة ومتابعة الحفل الذى سيحييه أحد المطربين بشغف وانتظار أجدد أغانيهم التى كانوا دائمًا يعلنون عنها فى حفلات شم النسيم.

لذلك كانت حفلات الإذاعة المصرية والتليفزيون المصري حلم المطربين وبوابة الشهرة والفخر، وكانت بعنوان "حفلات ليالى التليفزيون" واختفت حفلات "أضواء المدينة"، التى كانت تنظمها الإذاعة المصرية ويبدو أننا سنعيش كثيرا على ذكريات حفلات فريد وحليم ونجاة وفايزة أحمد فى عيد الربيع.

وقبل استعراض حفلات النجوم العظام، لم تستطع أى مطربة الغناء للربيع وشم النسيم مثلما أبدعت الراحلة "سعاد حسنى" فى أغنية "الدنيا ربيع" كلمات العملاق صلاح جاهين، ألحان الموسيقار الراحل كمال الطويل.

هذه الحفلات مرتبطة في الأساس بالمطرب فريد الأطراش طوال 25 عاما كان يبدع ويشدو ويتجلى في ليلة شم النسيم وأصبح لفريد حفلة كل شم نسيم على مسرح ديانا، وأصبحت أغانى الربيع العلامة المميزة للحفلات حتى قرر الرجوع لبيروت فى منتصف الستينات.

وفى شم النسيم عام 1970، عاد فريد إلى القاهرة وغنى أغنيته الأشهر "أدى الربيع"، حيث صفق له الجمهور ما يقرب من 10 دقائق متواصلة ليتربع من جديد على عرش حفلات عيد الربيع، وهى من كلمات مأمون الشناوى، منذ ذلك اليوم والمصريون يعتبرونها أحد ملامح احتفالهم بأعياد الربيع التى تختلط فيها الكلمات بالألحان لتعطى الإحساس بالربيع.

فيما أصبح الفنان عبد الحليم حافظ هو نجم تلك الحفلات وغنى أغنيات لشم النسيم والربيع مثل "جمال الورد"، وكان يغنى هذه الأغانى فى حفلات الربيع وتألق أيضًا العندليب بأغنيته الشهيرة "زي الهوا" وتفاعل معه الجمهور يوم "شم النسيم".

أما أشهر أغانيه فى شم النسيم فكانت "قارئة الفنجان" فى إبريل1976 بنادي الترسانة الرياضي وهي الحفلة التي حصل بها شغب من بعض الجمهور وكانت "قارئة الفنجان" هي آخر إبداعات العندليب الأسمر من كلمات نزار قباني وألحان محمد الموجي.

أما قيثارة الغناء "نجاة الصغيرة " فكانت بطلة حفلات النادى الأهلى فى أواخر السبعينيات و أوائل الثمانينيات، وكان الجمهور كامل العدد فى حفلاتها دائمًا وكانت تشدو أشهر أغانيها وهى (لاتكذبى، وانا بعشق البحر، القريب منك بعيد )

وتعتبر أغنية "عيون القلب " أشهر أغانى نجاة طوال تاريخها الفنى، والتى قدمتها فى حفلة شم النسيم بالنادى الأهلى وهى من الحان الموسيقار "محمد الموجى" .

وكان لكروان الشرق الفنانة فايزة أحمد حضورًا قويًا وواضح فى حفلات شم النسيم، فى الثمانينات وتحولت حفلات "الربيع" إلى منافسة بينها وبين الفنانة وردة الجزائرية وكانت لها أغانى شهيرة فى حفلات الربيع ومنها " تهجرني بحكاية ، رسالة من امرأة، بيت العز".