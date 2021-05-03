تراند اليوم : تعرف على البلد التي لم يدخلها الهاتف المتنقل "الجوال"

الهيمالايا- الخليج 365:

لا تستغرب إن وجدت في بلدك شخصاً لا يجيد استخدام الهاتف المتنقل، لأن بدو الهيمالايا الذين يعيشون في أعالي سلسلة الجبال، في منطقة اسمها تشانغ تانغ، يقضون أيامهم في البحث عن الغذاء للماعز في الجبال الثلجية، في محاولة للبقاء.

واضطرت القبيلة تشانغ تانغ للعيش في تلك المنطقة العالية والنائية بعد الغزو الصيني عام 1959، على الحدود التبتية الهندية، وهم يعيشون كلاجئين في الجبال، إلا أن لهم حرية التجول والعمل.

وتتقاطع حياة البدو مع الأغنام والماعز، فهم يرعون بها ويغنون لها، وفي حالات الثلوج الكثيفة تبحث القبيلة عن الطعام تحت الثلوج لإطعام القطيع.

وتتمحور حياة قبيلة تشانغ تانغ البسيطة والخالية من التكنولوجيا، حول الأرض والعيش منها كبديل لطرق الغرب بالعيش دون الحاجة للأموال أو استخدام العملات.

ويتعامل البدو مع بعضهم من خلال التجارة وتبادل السلع، وأجود صناعاتهم هو غزل جلود الماعز.

نقلاً عن سكاي نيوز