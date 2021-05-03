تراند اليوم : مظاهرات نادرة في فيتنام بسبب نفوق غامض للأسماك

هانوي-الخليج 365:

تظاهر مئات الأشخاص في فيتنام يوم الأحد احتجاجا على شركة تايوانية يتهمونها بقتل جماعي للأسماك على طول الساحل الأوسط للبلاد مع إنحاء البعض أيضا باللوم على الحكومة في رد فاتر على كارثة بيئية ضخمة.

وعلى الرغم من أن تحقيقا رسميا توصل إلى عدم وجود صلة بين نفوق الأسماك ومصنع ساحلي للصلب تبلغ تكلفته 10.6 مليار دولار تديره إحدى وحدات شركة فورموزا للبلاستيك لم يهدأ الغضب العام من الشركة .

وتجمع المئات في هانوي رافعين لافتات كتب عليها "تدمير فورموزا للبيئة جريمة"و"من الذي سمم مياه المنطقة الوسطى؟."

والمظاهرات أمر نادر في فيتنام وعادة ما تسارع الشرطة لقمعها. ويوم الأحد قامت الشرطة بإبعاد حركة المرور للسماح للمتظاهرين بالالتفاف حول بحيرة صخمة في قلب هانوي.

وظهرت أعداد كبيرة من السمك النافق في مزارع وعلى الشواطئ منذ السادس من ابريل نيسان مؤثرة على 200 كيلومتر من الساحل في أربعة أقاليم.