تراند اليوم : قائمة بالوظائف التي تسبب الموت المفاجئ

الخليج 365-وكالات:
نشر موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي، قائمة بالوظائف التي يجب أن يبتعد عنها المصابون بالتوتر والضغط للحفاظ على صحتهم.
وفيما يلي قائمة بأبرز الوظائف كما جاءت في موقع "rt":
1- رجال الشرطة وعمال الإطفاء والمسعفون: قدرة الفرد على تحمل التوتر: 98.5.
2- ممرض التخدير: قدرة الفرد على تحمل التوتر: 98.2.
3- موظف خدمة العملاء (Call Center): قدرة الفرد على تحمل التوتر:98.2.
4- طبيب النساء والتوليد: قدرة الفرد على تحمل التوتر: 96.5.
5- طبيب الجراحة : قدرة الفرد على تحمل التوتر: 96.2.
6- الطيار ومساعد الطيار ومهندس الطيران: قدرة الفرد على تحمل التوتر: 95.2.
7- طبيب التحاليل: قدرة الفرد على تحمل التوتر: 95.
8- المذيع: قدرة الفرد على تحمل التوتر: 94.7.
9- الراقصون: قدرة الفرد على تحمل التوتر: 97