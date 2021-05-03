تراند اليوم : قائمة بالوظائف التي تسبب الموت المفاجئ

الخليج 365-وكالات:

نشر موقع "بيزنس إنسايدر" الأميركي، قائمة بالوظائف التي يجب أن يبتعد عنها المصابون بالتوتر والضغط للحفاظ على صحتهم.

وفيما يلي قائمة بأبرز الوظائف كما جاءت في موقع "rt":

1- رجال الشرطة وعمال الإطفاء والمسعفون: قدرة الفرد على تحمل التوتر: 98.5.

2- ممرض التخدير: قدرة الفرد على تحمل التوتر: 98.2.

3- موظف خدمة العملاء (Call Center): قدرة الفرد على تحمل التوتر:98.2.

4- طبيب النساء والتوليد: قدرة الفرد على تحمل التوتر: 96.5.

5- طبيب الجراحة : قدرة الفرد على تحمل التوتر: 96.2.

6- الطيار ومساعد الطيار ومهندس الطيران: قدرة الفرد على تحمل التوتر: 95.2.

7- طبيب التحاليل: قدرة الفرد على تحمل التوتر: 95.

8- المذيع: قدرة الفرد على تحمل التوتر: 94.7.

9- الراقصون: قدرة الفرد على تحمل التوتر: 97