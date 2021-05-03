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تراند اليوم : “طقوس وثنية” في إحدى حفلات الجزائر تثير غضب الشارع

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الجزائر ـ مشرق نيوز

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بحفلة ماراثون الألوان التي أقيمت في مدينة تلمسان غرب البلاد، بعد تقليد المشاركين لطقوس وثنية غير مألوفة لدى الأهالي.

جاء ذلك بعد ظهور المشاركين فيها وهم يتراشقون ببودرة ذات ألوان مختلفة، حيث انضم أكثر من 1200 طالب بجامعة أبي بكر بلقايد في تلمسان إلى الاحتفالية.

وبحسب ما ذكرت صحيفة “النهار” الجزائرية فإن الطقوس التي شهدتها الجامعة تنظم عادة في بعض البلدان الآسيوية بشكل سنوي مع حلول فصل الربيع.

واعتبر منتقدو الحفل أنّ إقامة “ماراثون الألوان” تقليداً “أعمى” لطقوس وثنية، وعادة دخيلة على المجتمع الجزائري.

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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