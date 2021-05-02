تراند اليوم : وفاة فنانة مصرية شابة بشكل مأساوي

القاهرة/ الخليج 365

توفيت الفنانة المصرية الشابة ماهي نور، اليوم الثلاثاء، عقب إصابتها بهبوط حاد بالدورة الدموية، وسط صدمة كبيرة لزملائها في الوسط الفني.

وشاركت ماهي في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، بجانب أبرز نجوم الفن، حيث يعد مسلسل “30 ليلة وليلة” أخر أعمال الفنانة ماهي نور.

وشارك في العمل نخبة كبيرة من النجوم، وهم: سعد الصغير، ونيرمين ماهر، وإيمان السيد، وحسام داغر، وضيفة شرف الحلقة ريم البارودى، والعمل من تأليف وإنتاج بلال صبري وإخراج إبرام نشأت.

وفي أحداث المسلسل، حيث يدور حول شخصية “شهرزاد عبد الدايم شوخرم”، التي ولدت بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، وعندما كبرت حازت على كنز عريق لأنها آخر سلالات الملكة “شهرزاد”، في إطار كوميدي يقدم السلبيات التي طرأت على المجتمع وكيفية حلها، كما أن العمل سيكون حلقات منفصلة وسيتم تصويره ما بين القاهرة والبحر الأحمر.