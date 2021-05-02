تراند اليوم : موعد ليلة القدر للعام 2020 وبداية العشر الأواخر من رمضان

غزة/ الخليج 365

تبدأ ليالي العشر الأواخر يوم الأربعاء من شهر رمضان المبارك، وذلك من بعد المغرب وحتى الفجر، حيث جاءت اليكم على النحو التالي:

- الأربعاء 20 رمصان ليلة 21

- الجمعة 22 رمضان ليلة 23

- الأحد 24 رمضان ليلة 25

- الثلاثاء 26 رمضان ليلة 27

- الخميس 28 رمضان ليلة 29

والجدير ذكره، أن ليلة القدر للعام 2020 والعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك تختلف هذا العام عن كل السنوات السابقة،إذ إن الجوامع في غالبية أصقاع الأرض مُغلقة، وحضور المُصلين إليها مُعلق؛ جراء مرض فيروس كورونا، إذ لم تحسم الدول الإسلامية أمرها بعد بشأن فتحها قريباً من عدمه.