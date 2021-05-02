تراند اليوم : خطأ كارثي في مسلسل كويتي .. "لا يفرق بين الأنبياء"

الكويت - الخليج 365

أثار مسلسل كويتي ضجة كبيرة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت احدى الممثلات في مشهد وهي تناجي ربها قائلة " يا منجي يوسف من بطن الحوت".

وظهرت الممثلة فاطمة الحوسني في مشهد من مسلسل "محمد علي رود" وهي جالسة تناجي ربها "يا منجي يوسف من بطن الحوت"، وتساءل المغردون كيف لم ينتبه أحد من طاقم العمل الى هذا الخطأ والخلط في قصة النبي يوسف والنبي يونس.

وأصدر "تلفزيون الكويت" اعتذاراً عن خطأ ورد في المسلسل الدرامي "محمد علي رود"، الذي يعتبر واحداً من أضخم المسلسلات الرمضانية الخليجية هذا العام، وقال إنه أحال الأمر للتحقيق.

كما وأصدر وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي محمد الجبري، في بيان نشرته الوزارة على موقع "تويتر" قرارا بحل لجنتي النصوص والمشاهدة المعنية بإجازة الأعمال الدرامية المعروضة في دولة الكويت، وفقا للحساب الرسمي للاخبار والبرامج السياسية لوزارة الإعلام الكويتية.

وقال الجبري "وجهنا بإصدار قرار بحل لجنتي النصوص والمشاهدة إلى حين انتهاء لجنة التحقيق التي قمنا بتشكيلها أخيرا من تقديم تقريرها ومحاسبة كل مقصر.

ويعتبر المسلسل الكويتي "محمد علي رود" أحد أضخم الأعمال الدرامية الخليجية هذا العام، وهو يناقش تهريب الذهب بين الكويت والهند وصراع التجار في أربعينيات القرن الماضي.

وبلغت تكلفة إنتاج المسلسل، الذي يذاع على تلفزيون الكويت، نحو 3.5 مليون دولار، ويضم كوكبة من النجوم الكبار بينهم أربعة من عمالقة التمثيل في الكويت؛ هم: سعد الفرج ومحمد المنصور وهيفاء عادل وجاسم النبهان.

وزير الاعلام ووزير الدولة لشئون الشباب محمد الجبري : وجهنا باصدار قرار بحل لجنتي النصوص والمشاهدة إلى حين انتهاء لجنة التحقيق التي قمنا بتشكيلها أخيرا من تقديم تقريرها ومحاسبة كل مقصر#وزارة_الإعلام_الكويت #محمد_علي_رود #رمضان #الكويت pic.twitter.com/RKW5WV60w5