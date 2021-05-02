تراند اليوم : ممثلة مصرية تعتزل الفن نهائياً وهذه التفاصيل

وكالات/الخليج 365

فاجأت الفنانة المصرية، نهى عابدين، متابعيها بخبر اعتزالها الوسط الفني دون كشفها عن الأسباب.

ونشرت نهى عبر موقع التواصل الإجتماعي "الفيس بوك"، قائلة إن "قرار ممكن يكون صح أو غلط، المهم إني بفكر فيه بقالي فترة طويلة، ووصلت لقرار هيريحني، أنا بعتزل مهنة التمثيل نهائياً”.

واعترض عدد كبير من الفنانين والمتابعين، على قرارها معتبرين أنه متسرع وصادم، وطالبها العديد من النجوم بمراجعة نفسها وتغيير رأيها، حيث أنها في بداية مشوارها الفني.

ونهى هي طليقة المخرج والممثل السوري حازم أيمن زيدان، نجل النجم السوري الشهير أيمن زيدان، حيث تزوجا في 2014 وأنجبا طفلا، يسمى “أيمن”، ثم انفصلا بعدها بثلاثة أعوام لأسباب عزاها حازم إلى اختلاف الطباع والثقافات.نهى عابدين وحازم أيمن زيداننهى عابدين وحازم أيمن زيدان

وكانت نهى قد بدأت مسيرتها في مجال التمثيل في عام 2010 بمسلسل “طوق نجاة” مع الفنانة فيفي عبده، وقدمت بعدها أعمالاً ناجحة، أبرزها: “برا الدنيا”، “سيدنا السيد”، “كاريوكا”، “ميراث الريح”، “فرق توقيت”، “حلاوة الدنيا” وغيرها.

والجدير ذكره، أن نهى تشارك في موسم رمضان الحالي بمسلسل “اتنين في الصندوق” بطولة حمدي الميرغني.