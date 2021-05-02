تراند اليوم : خالف قوانين العزل فحدثت المأساة

وكالات/ الخليج 365

لقي راكب أمواج أمريكي، مصرعه وذلك بعد أن قرر كسر قوانين العزل والتوجه للشاطيء لركوب الأمواج حيث هاجمه قرش في إحدى الولايات في البلاد.

وأفادت إدارة المنتزهات في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إن راكب الأمواج البالغ من العمر 26 عاما، كان وسط الأمواج العاتية على بعد 90 مترا من الشاطئ، قبل أن يهاجمه قرش ويفتك به.

وكانت مقاطعة سانتا كروز في الولاية قد حظرت ارتياد الشواطئ تماما على المقيمين، إلا أن الشاب الذي لم يكشف عن اسمه، قرر كسر القوانين لركوب الأمواج.

وبعد الحادث، وضعت السلطات إعلانا في الأماكن القريبة من الشاطئ، بأن هجوما لقرش وقع على الشاطئ، وأن جميع النشاطات المائية يجب أن تتوقف من أجل السلامة العامة.

وتعرف المنطقة بهجمات القرش الأبيض المتعددة، ولكنها عادة ما تكون بعيدة عن الشاطئ في عمق البحر.

ولم تشهد كاليفورنيا سوى حادثتين قتل فيهما قرش أشخاصا، منذ عام 1984، إلا أن هذا الرقم ارتفع لـ3 قبل أيام.