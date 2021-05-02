تراند اليوم : مقتل فنان سوري بسبب سيجارة قبل الافطار " شاهد "

دمشق - الخليج 365

تسبب تدخين سيجارة علناً قبل الإفطار بمقتل الفنان التشكيلي السوري عدنان كدرش في مدينة ادلب شمال سوريا.

ووفق وسائل اعلام سورية، فقد قتل الفنان التشكيلي عدنان كدرش، خلال الشجار المسلح الذي استخدمت فيه القنابل والأسلحة المتوسطة في حي الناعورة بمدينة إدلب.

وذكر شهود في تعليقاتهم على الحادث أن كدرش لم يكن مشاركا في الشجار، ولم يكن هو الذي يدخن.

وقالت وكالة "ستيب الإخبارية" إن "الخلاف بدأ بسبب شاب كان يدخن بشكل علني بالشارع في وقت الصيام، قبل أذان المغرب، ليتطور الأمر من خلاف إلى اشتباكات".

ويعرف كدرش بأنه أحد الفنانين الذين رسموا لوحات رُفعت أثناء الاحتجاجات في سوريا، كما رسم لوحات جدارية في شوارع إدلب، وعمل في مركز الفنون التشكيلية.