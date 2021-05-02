تراند اليوم : فيديو: مسعفون يتركون مريض داخل سيارة الإسعاف ويرقصون

لندن/ الخليج 365

وجهت انتقادات حادة لمسعفين بريطانيون، بعد قيامهم بأداء رقصة غريبة تسمى بـ "رقصة التابوت"، خلال وجود مريض داخل سيارة الإسعاف وهو ويعانى من "الكُحة" ويبدو أنه مصاب بفيروس كورونا المستجد.

وكانت هذه الرقصة قد انتشرت في وقت سابق بشكل كبير فى عدد من الدول الإفريقية وبلدان فى القارات الأخرى.

وفي الفيديو، يظهر وجود مريض داخل سيارة الإسعاف تركه المسعفين داخل السيارة "يكح ويسعل"، بينما هم قاموا برقصة التابوت، ليواجهوا انتقادات حادة على هذا التصرف وصف أنه "تصرف غير لائق".

بدوره، اعتذر مندوب خدمة الإسعاف، عن الفيديو الذى تم انتشاره بشدة، واصفا سلوك المتورطين بأنه غير مهنى، قائلا: "على الرغم من أننا نقدر أنهم لم يرغبوا فى الإساءة لأى شخص، إلا أن الفيديو غير لائق تمامًا وينتهك السياسة التى نتبعها على وسائل التواصل الاجتماعى".

وانتشرت فى الآونة الأخيرة على مواقع التواصل الاجتماعى، مقطع فيديو لبعض الأفارقة يحملون نعشا أو تابوتا ويرقصون به، حيث سمى المقطع عبر السوشيال ميديا، بـ"رقصة التابوت"

ومع التفشى الضخم لفيروس كورونا على مستوى العالم أصبح مشهد التوابيت التى تنقل ضحايا الفيروس منتشرا بشكل واسع، وهو ما أعاد للأذهان مشاهد رقصة التوابيت التى انتشرت بشكل واسع فى دول أفريقيا، وتم إعادة تداولها بشكل كبير، و مع انتشار وباء كورونا فى مختلف أنحاء العالم مع مطلع العام، انتشرت أيضا فى مواقع التواصل الاجتماعى رقصة غريبة، أصبحت تعرف باسم "رقصة التابوت"، وقد تداولها الملايين عبر العالم

ويرتبط الرقص بتابوت الميت بطقوس الوفاة فى عدد من المجتمعات الإفريقية، إذ يعتقدون أن تأدية هذا المراسم ضرورية من أجل إدخال البهجة على روح المتوفى، حيث يعود الفيديو المنتشر فى مواقع التواصل الاجتماعى إلى أحد طقوس الجنائز فى غانا على وجه التحديد.