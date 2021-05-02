تراند اليوم : فيديو: فتاة فلسطينية تحقق الشهرة من خلال حديثها مع ثلاجة

رام الله/ الخليج 365

تداول رواد ونشطاء مواقع السوشيال ميديا، مقطع فيديو لفتاة فلسطينية، تحاول كسب ود ثلاجتها الغاضبة منها لتوطيد علاقتها بها التي مايبدو أنها متوترة بسبب الحجر المنزلي في ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد.

وقررت الممثلة الفلسطينية مريم أبو خالد، تصوير حوارتها مع ثلاجتها بسببب الملل الذي فرضه الحجر المنزلي على الملايين في العالم بسبب جائحة كورونا، حيث لاقت تسجيلاتها رواجا واسعا على مواقع التواصل الإجتماعي

وفي الفيديو، تسخر أبو خالد من واقع الحال الذين يعيش فيه الناس حاليا في الحجر الصحي وعلاقاتهم مع "ثلاجاتهم" أثناء الحجر.

وصنعت أبو خالد لثلاجتها شخصية خاصة، فهي ثلاجة ليست عادية، إذ تتحكم بقرارات صاحبتها بطريقة لا تخلو من الطرافة، وتحدد لها ما هو مسموح بأكله ومنوع تناوله.

كما أن هذه الثللاجة لا تسمح لصاحبتها بالزيارات المتكررة في ظل الحجر المنزلي، مما يجعلها على خلاف دائم مع الثلاجة وما يوجد بداخلها من أغراض.

وبدأت أبو خالد مسيرتها على مسرح الحرية في مخيم جنين في الضفة الغربية، وانتقلت منذ سنوات للعاصمة الألمانية برلين بحثا عن تحيق حلمها في التمثيل وتطوير مهاراتها.