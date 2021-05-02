تراند اليوم : "MBC" تحسم الجدل حول إيقاف "رامز مجنون رسمي" وحقيقة تدخل السعودية بوقف باسم يوسف

القاهرة/ الخليج 365

قال المتحدث باسم مجموعة قنوات MBC، مازن حايك في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، إن برنامج "رامز مجنون رسمي" شاهده أكثر من 200 مليون شخص في أولى حلقات، وليس من المنطقي أن يتم إيقافه، وبالرغم من كل التحديات، فإن المستوى في شبكة البرامج والمسلسلات تحقق نجاحا كبيراً و"كأن كورونا لم تكن" على حسب تعبيره.

وأشار حايك إلى أن مجموعة MBC تبحث عن ترفيه الأسرة المصرية، وهي فضائية عربية تبث من خارج مصر، ولكن لديها شركة إنتاج في مصر تخضع للشروط والقوانين في مصر ككل الدول التي تتواجد بها مؤسسات تابعة للمجموعة وتخضع لقوانين هذه الدول.

ووجه حايك رسالته إلى الجمهور قائلاً: "بقول للجمهور أنا بحترم رأيك بس لو رامز ما بيعجبك ما تتفاعل معه، وما دام الضحية موافقة بعد المقلب ، ما فيك تحرم ملايين بيحبوا رامز من متابعة البرنامج ، إنت بتنتقد وإحنا بنحترم رأيك".

ونفى حايك ما تم تداوله من أخبار بشأن تدخل السعودية لوقف برنامج "البرنامج" الذي كان يقدمه الإعلامي باسم يوسف على قناة "MBC masr"، مؤكدا أن إيقاف البرنامج كان له ظروفه وأن "MBC" عرضت على باسم تقديم برامج آخر كثيرة لكنه رفض.