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تراند اليوم : "MBC" تحسم الجدل حول إيقاف "رامز مجنون رسمي" وحقيقة تدخل السعودية بوقف باسم يوسف

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القاهرة/ الخليج 365

قال المتحدث باسم مجموعة قنوات MBC، مازن حايك في مداخلة هاتفية عبر برنامج "الحكاية" مع الإعلامي عمرو أديب، إن برنامج "رامز مجنون رسمي" شاهده أكثر من 200 مليون شخص في أولى حلقات، وليس من المنطقي أن يتم إيقافه، وبالرغم من كل التحديات، فإن المستوى في شبكة البرامج والمسلسلات تحقق نجاحا كبيراً و"كأن لم تكن" على حسب تعبيره.

 وأشار حايك إلى أن مجموعة MBC تبحث عن ترفيه الأسرة المصرية، وهي فضائية عربية تبث من خارج مصر، ولكن لديها شركة إنتاج في مصر تخضع للشروط والقوانين في مصر ككل الدول التي تتواجد بها مؤسسات تابعة للمجموعة وتخضع لقوانين هذه الدول.

ووجه حايك رسالته إلى الجمهور قائلاً: "بقول للجمهور أنا بحترم رأيك بس لو رامز ما بيعجبك ما تتفاعل معه، وما دام الضحية موافقة بعد المقلب ، ما فيك تحرم ملايين بيحبوا رامز من متابعة البرنامج ، إنت بتنتقد وإحنا بنحترم رأيك".

ونفى حايك ما تم تداوله من أخبار بشأن تدخل لوقف برنامج "البرنامج" الذي كان يقدمه الإعلامي باسم يوسف على قناة "MBC masr"، مؤكدا أن إيقاف البرنامج كان له ظروفه وأن "MBC" عرضت على باسم تقديم برامج آخر كثيرة لكنه رفض.

 

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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