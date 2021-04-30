تراند اليوم : موعد أذان المغرب ثاني ايام شهر رمضان 2018 .. توقيت اذان المغرب اليوم الجمعة ثاني ايام رمضان

موعد أذان المغرب ثاني ايام شهر رمضان 2018 ماهو وقت صلاة المغرب في كل العالم العربي ثاني أيام رمضان 1439، هذا ما سعينا للتعرف عليه بشكل مسبق من أجل تقديمه لكم زوارنا الكرام لكي تكونوا على علم مسبق بموعد اذان المغرب في جميع الدول العربية وكذلك امساكية رمضان 2018.

كما نعرف ان لكل منطقه اوقاتها ومعاد الساعه تتغير فيها من منطقه لاخري في كافه انحاء العالم او في المنطقه الواحده ايضا بين مدنها وقراها ولكن الفروق بالتوقيت تكون فروق نسبيه وبسيطه جدا بحيث انها لا تتعدي الدقائق القليله لذا حرصنا نحن فريق عمل وطن بتقديم اوقات الصلاه باكملها من فجر وشروق وظهر وعصر ومغرب ايضا.

حيث ان موعد أذان الفجر هو موعد الإمساك عن الطعام والشراب وموعد اذان المغرب هو موعد الافطار فتابعونا ومواقيت الصلاه .

ويأتي شهر رمضان المبارك على المسلمين والمسلمات لينذر ببدء رحمة الله تعالى لعباده المسلمين القانتين الباحثين عن مواسم الخير من أجل ان يستغلوها خير استغلال، وعلى هذا الأمر نتوجه لإخواننا في جمهورية مصر العربية باسمى آيات الحب والإخاء معلنين عن تقديم موعد أذان المغرب 2 رمضان في مصر 2018 لحضراتهم بعد أن علمنا أن هناك العديد من المصريين بحاجة ماسة للتعرف على موعد الآذان أو بصيغة أخرى من هم باحثين عن امساكية شهر رمضان الفضيل في البلاد المصرية، ونؤكد أن الموعد الخاص بالأذان مشمول بإمساكية الشهر الفضيل ندعها لكم فيما يلي.

موعد اذان المغرب 2 رمضان في مصر

في وقت سابق كانت قد أعلنت دار الإفتاء العليا في جمهورية مصر العربية أن يوم الخميس الموافق 17 مايو هو متمم لشهر شعبان، فيما سيكون يوم الخميس الموافق 17 مايو هو غُرة شهر رمضان الفضيل، ليستمر بعدها ثلاثين يوماً أو يزيد هي بالأساس شهر رمضان الفضيل أعاده الله تعالى علينا وعليكم بأفضل حال.

اليوم رمضان ميلادى الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء الخميس 1 رمضان 17 مايو 03:41 ص 05:09 ص 11:50 ص 03:15 م 06:31 م 08:01 م الجمعة 2 رمضان 18 مايو 03:41 ص 05:08 ص 11:50 ص 03:14 م 06:31 م 08:01 م السبت 3 رمضان 19 مايو 03:40 ص 05:08 ص 11:50 ص 03:14 م 06:32 م 08:02 م الاحد 4 رمضان 20 مايو 03:40 ص 05:07 ص 11:50 ص 03:14 م 06:32 م 08:02 م الاثنين 5 رمضان 21 مايو 03:39 ص 05:07 ص 11:50 ص 03:14 م 06:33 م 08:03 م الثلاثاء 6 رمضان 22 مايو 03:38 ص 05:07 ص 11:50 ص 03:14 م 06:33 م 08:03 م الاربعاء 7 رمضان 23 مايو 03:38 ص 05:06 ص 11:50 ص 03:14 م 06:34 م 08:04 م الخميس 8 رمضان 24 مايو 03:37 ص 05:06 ص 11:50 ص 03:14 م 06:34 م 08:04 م الجمعة 9 رمضان 25 مايو 03:37 ص 05:06 ص 11:50 ص 03:14 م 06:35 م 08:05 م السبت 10 رمضان 26 مايو 03:36 ص 05:05 ص 11:50 ص 03:14 م 06:35 م 08:05 م الاحد 11 رمضان 27 مايو 03:36 ص 05:05 ص 11:50 ص 03:14 م 06:36 م 08:06 م الاثنين 12 رمضان 28 مايو 03:36 ص 05:05 ص 11:51 ص 03:14 م 06:36 م 08:06 م الثلاثاء 13 رمضان 29 مايو 03:35 ص 05:05 ص 11:51 ص 03:14 م 06:37 م 08:07 م الاربعاء 14 رمضان 30 مايو 03:35 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:37 م 08:07 م الخميس 15 رمضان 31 مايو 03:34 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:38 م 08:08 م الجمعة 16 رمضان 01 يونية 03:34 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:38 م 08:08 م السبت 17 رمضان 02 يونية 03:34 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:39 م 08:09 م الاحد 18 رمضان 03 يونية 03:34 ص 05:04 ص 11:51 ص 03:14 م 06:39 م 08:09 م الاثنين 19 رمضان 04 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:39 م 08:09 م الثلاثاء 20 رمضان 05 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:40 م 08:10 م الاربعاء 21 رمضان 06 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:40 م 08:10 م الخميس 22 رمضان 07 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:41 م 08:11 م الجمعة 23 رمضان 08 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:41 م 08:11 م السبت 24 رمضان 09 يونية 03:33 ص 05:04 ص 11:52 ص 03:14 م 06:41 م 08:11 م الاحد 25 رمضان 10 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:53 ص 03:14 م 06:42 م 08:12 م الاثنين 26 رمضان 11 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:53 ص 03:14 م 06:42 م 08:12 م الثلاثاء 27 رمضان 12 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:53 ص 03:14 م 06:43 م 08:13 م الاربعاء 28 رمضان 13 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:53 ص 03:14 م 06:43 م 08:13 م الخميس 29 رمضان 14 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:53 ص 03:15 م 06:43 م 08:13 م الجمعة 30 رمضان 15 يونية 03:32 ص 05:04 ص 11:54 ص 03:15 م 06:44 م 08:14 م

بهذا القدر نكون قد وصلنا إلى نهاية متعلقات موعد أذان المغرب 2 رمضان في مصر 2018 والتي كانت مهمة للغاية ومحتوية على الكثير من التفاصيل.