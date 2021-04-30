تراند اليوم : مسلسل رحيم الحلقة 3 الحلقة الثالثة + مواعيد عرض مسلسل رحيم رمضان 2018

مسلسل رحيم الحلقة 3 الحلقة الثالثة + مواعيد عرض مسلسل رحيم رمضان 2018 قصة مسلسل رحيم 2018، هناك العديد من القضايا المجتمعية التي يتم التركيز عليها في العديد من المسلسلات التي تقدمها الدراما المصرية، حيث تشمل هذه الأعمال طرح قوى و جريء للعديد من المشاكل المجتمعية التي يعاني منها المجتمع المصري، لتخرج لنا الدراما الصرية في هذا العام مسلسل رحيم و الذي يعتبر واحد من المسلسلات الحصرية و الجديدة التي سيتم طرحها في هر رمضان المبارك، و بالتالي يحاول مسلسل رحيم الخوض في المنافسة بصورة تمكنه من حصد المشاهدات و كسب الشهرة من خلال العمل المميز الذي يشارك به مجموعة من الفنانين المخضرمين و ايضاً العديد من الفنانين الصاعدين، و الدخول الى المنافسة بالتوافق مع طرح العديد من المسلسلات التي سيتم الاعلان عنها و بدء بثها مع أول يوم من ايام شهر رمضان المبارك، والذي يتيح للمشاهدين من خلال العديد من القنوات التلفزيونية الحصول على الفرصة في الاطلاع على مجموعة كبيرة من الأعمال الفنية و الدرامية المتنوعة التي تناسب مختلف الأذواق في الوسط العربي بالتحديد.

أحداث وقصة مسلسل رحيم 2018

من خلال أحداث و قصة مسلسل رحيم، يحاول المسلسل التطرق الى العديد من الصراعات التي تحدث في داخل المجتمع المصري و التي بدورها تؤدي الى احداث في الطبيعة التركيبية للمجتمع المصري، وذلك بسبب الانتشار للعديد من التوجهات الجديدة التي تتمثل في حب المال و السلطة، و وتشمل أحداث مسلسل رحيم رجل أعمال يقوم بالتجارة في العديد من الأعمال الغير مشروعة، والتي تشمل المخدرات و التجارة في السلاح، وحتى بيع العقاقير الغير مشروعة في الدولة، واضاً يهدف الى غسيل الأموال و تبيضها من خلال العديد من المشاريع الوهمية التي يقوم بها، و مع تسلسل الأحداث بطريقة مشوقة يقد رجل الاعمال رحيم في حب دكتورة جامعية و يؤدي هذا الحب الى تغير حياة رجل الأعمال بشكل كبير، وذلك من خلال العديد من المشاهد المميزة التي يمكن للمشاهدين الاستمتاع بها من خلال الحلقات التي سيتم عرضها عبر شاشة التلفاز في بداية أول أيام شهر رمضان الكريم.

أبطال وفريق عمل مسلسل رحيم 2018

يشكل بطل المسلسل ياسر جلال أجمل المشاهد الممتعة و المميزة للمشاهدين، وذلم بمشاركة مجموعة من الأأبطال و الممثلين في الوسط الفني المصري مثل (محمد رياض – طارق عبدالعزيز – أحمد السقا – محمد أبو النجا – حسن حسني – إسلام شوقي) و مسلسل رحيم ه من تأليف محمد أمين و إخراج محمد سلامة، حيث شكل الممثلون و طاقم العمل مجموعة عمل رائعة تمثلت في انجاح هذا العمل من قبل الممثلين الذين يسعون لتحقيق النجاح من خلال مسلسل رحيم المميز.

القنوات الناقلة وموعد عرض مسلسل رحيم 2018

حيث سيتم نقل مسلسل رحيم من خلال شاشة cbc و cbc دراما، وذلك بشكل حصري و خاص، حيث سيتزامن بداية عرض مسلسل رحيم مع بداية اول يوم في أيام رمضان، ولكن القناة لم تعلن بعد عن الساعة المحددة التي سيتم من خلالها عرض المسلسل عبر شاشتها، وفور توافر المعلومات لنا سوف نقوم بتوفير المعلومات لكم بشكل حصري و سريع.

صور مسلسل رحيم 2018

يمكنكم من خلال صور مسلسل رحيم الاطلاع على بعض المشاهد و الفنانين المشاركين في مسلسل رحيم و الذي من المتوقع أن يكون واحد من أهم و أنجح المسلسلات التي ستقدمها الدراما المصرية من خلال شاشتها، حيث يعرف عن الدراما المصرية النجاحات المتكررة و العديدة التي تتيح للمشاهدين الحصول على العديد من الأعمال الفنية الرائعة.

يعرض المسلسل على قناة cbc في الـ 8 صباحا، ويعاد في الـ 1:30 ظهرا، وفي الـ 1 منتصف الليل.

وعلى قناة cbc دراما في تمام الساعة الـ 8 مساء، ويعاد في الـ 12 منتصف الليل، وفي الـ 4 صباحا، والـ 11 ظهرا، والـ 4 عصرا.

كما سيعرض على قناة ON E، في تمام الساعة الـ 11 مساء، ويعاد في الـ 5 صباحا، والـ 10 صباحا.

وعلى ON drama في الـ 7 مساء، ويعاد في الـ 12 منتصف الليل، وفي الـ 6 صباحا، والـ 9 صباحا.

