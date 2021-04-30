تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 الكويت : امساكية شهر رمضان 2018 الكويت

امساكية رمضان 2018 الكويت ،وتعتبر امساكية رمضان هي المنبه بالنسبة للصائمين خلال شهر رمضان المعظم، فهي تحتوي على أيام الشهر الفضيل مع مواقيت الصلوات الخمس وموعد الإفطار وبدء موعد الصيام.

تسمية إمساكية رمضان جاءت وفق ما يقوله وسيم عفيفي الباحث في التراث و رئيس تحرير موقع تراثيات اشتقاقاً من الكلمة العربية إمساك.

ويعني الإمساك توقف الصائم عن الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.