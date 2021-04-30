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تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 الكويت : امساكية شهر رمضان 2018 الكويت

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امساكية رمضان 2018 الكويت ،وتعتبر امساكية رمضان هي المنبه بالنسبة للصائمين خلال شهر رمضان المعظم، فهي تحتوي على أيام الشهر الفضيل مع مواقيت الصلوات الخمس وموعد الإفطار وبدء موعد الصيام.

تسمية إمساكية رمضان جاءت وفق ما يقوله وسيم عفيفي الباحث في التراث و رئيس تحرير موقع تراثيات اشتقاقاً من الكلمة العربية إمساك.

ويعني الإمساك توقف الصائم عن الأكل والشرب والجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس.

 

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 17 مايو, 2018 03:22 am 11:44 am 03:20 pm 06:34 pm 08:04 pm
الجمعة 2 18 مايو, 2018 03:21 am 11:44 am 03:20 pm 06:35 pm 08:05 pm
السبت 3 19 مايو, 2018 03:20 am 11:44 am 03:20 pm 06:35 pm 08:05 pm
الأحد 4 20 مايو, 2018 03:20 am 11:44 am 03:20 pm 06:36 pm 08:06 pm
الاثنين 5 21 مايو, 2018 03:19 am 11:45 am 03:20 pm 06:37 pm 08:07 pm
الثلاثاء 6 22 مايو, 2018 03:18 am 11:45 am 03:20 pm 06:37 pm 08:07 pm
الأربعاء 7 23 مايو, 2018 03:17 am 11:45 am 03:20 pm 06:38 pm 08:08 pm
الخميس 8 24 مايو, 2018 03:17 am 11:45 am 03:20 pm 06:38 pm 08:08 pm
الجمعة 9 25 مايو, 2018 03:16 am 11:45 am 03:20 pm 06:39 pm 08:09 pm
السبت 10 26 مايو, 2018 03:15 am 11:45 am 03:20 pm 06:40 pm 08:10 pm
الأحد 11 27 مايو, 2018 03:15 am 11:45 am 03:20 pm 06:40 pm 08:10 pm
الاثنين 12 28 مايو, 2018 03:14 am 11:45 am 03:20 pm 06:41 pm 08:11 pm
الثلاثاء 13 29 مايو, 2018 03:14 am 11:45 am 03:20 pm 06:41 pm 08:11 pm
الأربعاء 14 30 مايو, 2018 03:13 am 11:45 am 03:20 pm 06:42 pm 08:12 pm
الخميس 15 31 مايو, 2018 03:13 am 11:46 am 03:20 pm 06:42 pm 08:12 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 01 يونيو, 2018 03:12 am 11:46 am 03:20 pm 06:43 pm 08:13 pm
السبت 17 02 يونيو, 2018 03:12 am 11:46 am 03:20 pm 06:43 pm 08:13 pm
الأحد 18 03 يونيو, 2018 03:12 am 11:46 am 03:20 pm 06:44 pm 08:14 pm
الاثنين 19 04 يونيو, 2018 03:11 am 11:46 am 03:20 pm 06:44 pm 08:14 pm
الثلاثاء 20 05 يونيو, 2018 03:11 am 11:46 am 03:21 pm 06:45 pm 08:15 pm
الأربعاء 21 06 يونيو, 2018 03:11 am 11:47 am 03:21 pm 06:45 pm 08:15 pm
الخميس 22 07 يونيو, 2018 03:11 am 11:47 am 03:21 pm 06:46 pm 08:16 pm
الجمعة 23 08 يونيو, 2018 03:10 am 11:47 am 03:21 pm 06:46 pm 08:16 pm
السبت 24 09 يونيو, 2018 03:10 am 11:47 am 03:21 pm 06:47 pm 08:17 pm
الأحد 25 10 يونيو, 2018 03:10 am 11:47 am 03:21 pm 06:47 pm 08:17 pm
الاثنين 26 11 يونيو, 2018 03:10 am 11:48 am 03:21 pm 06:47 pm 08:17 pm
الثلاثاء 27 12 يونيو, 2018 03:10 am 11:48 am 03:22 pm 06:48 pm 08:18 pm
الأربعاء 28 13 يونيو, 2018 03:10 am 11:48 am 03:22 pm 06:48 pm 08:18 pm
الخميس 29 14 يونيو, 2018 03:10 am 11:48 am 03:22 pm 06:48 pm 08:18 pm
الجمعة 30 15 يونيو, 2018 03:10 am 11:48 am 03:22 pm 06:49 pm 08:19 pm
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام