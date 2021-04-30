تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 العراق جدول تقويم إمساكية شهر رمضان 2018 العراق

امساكية رمضان 2018 العراق جدول تقويم إمساكية شهر رمضان 2018 في جميع مدن دولة العراق حسب التوقيت المحلي لها، امساكية شهر رمضان 2018 العراق بغداد وعدد ساعات الصوم 2018 كل عام وانتم بخير ايام قليلة ويهل علينا شهر الخير والبركات شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات, لذلك اردنا ان ننشر اليكم امساكية شهر رمضان العراق 2018, والتي يبحث عنها الكثير من الناس في جميع انحار العالم العربي والاسلامي رمضان 2018 في العراق لمعرفة أوقات ومواعيد الافطار والسحور و ومواعيد الأذانصور رمضان كريم وامساكية شهر رمضان العراق 2018 2018.

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الخميس 1 17 مايو, 2018 03:11 am 12:00 pm 03:49 pm 07:05 pm 08:35 pm الجمعة 2 18 مايو, 2018 03:10 am 12:00 pm 03:49 pm 07:06 pm 08:36 pm السبت 3 19 مايو, 2018 03:09 am 12:00 pm 03:49 pm 07:06 pm 08:36 pm الأحد 4 20 مايو, 2018 03:08 am 12:00 pm 03:49 pm 07:07 pm 08:37 pm الاثنين 5 21 مايو, 2018 03:07 am 12:01 pm 03:50 pm 07:08 pm 08:38 pm الثلاثاء 6 22 مايو, 2018 03:06 am 12:01 pm 03:50 pm 07:09 pm 08:39 pm الأربعاء 7 23 مايو, 2018 03:05 am 12:01 pm 03:50 pm 07:09 pm 08:39 pm الخميس 8 24 مايو, 2018 03:04 am 12:01 pm 03:50 pm 07:10 pm 08:40 pm الجمعة 9 25 مايو, 2018 03:03 am 12:01 pm 03:50 pm 07:11 pm 08:41 pm السبت 10 26 مايو, 2018 03:02 am 12:01 pm 03:50 pm 07:12 pm 08:42 pm الأحد 11 27 مايو, 2018 03:01 am 12:01 pm 03:51 pm 07:12 pm 08:42 pm الاثنين 12 28 مايو, 2018 03:00 am 12:01 pm 03:51 pm 07:13 pm 08:43 pm الثلاثاء 13 29 مايو, 2018 03:00 am 12:01 pm 03:51 pm 07:14 pm 08:44 pm الأربعاء 14 30 مايو, 2018 02:59 am 12:01 pm 03:51 pm 07:14 pm 08:44 pm الخميس 15 31 مايو, 2018 02:58 am 12:02 pm 03:51 pm 07:15 pm 08:45 pm اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء الجمعة 16 01 يونيو, 2018 02:57 am 12:02 pm 03:52 pm 07:16 pm 08:46 pm السبت 17 02 يونيو, 2018 02:57 am 12:02 pm 03:52 pm 07:16 pm 08:46 pm الأحد 18 03 يونيو, 2018 02:56 am 12:02 pm 03:52 pm 07:17 pm 08:47 pm الاثنين 19 04 يونيو, 2018 02:56 am 12:02 pm 03:52 pm 07:18 pm 08:48 pm الثلاثاء 20 05 يونيو, 2018 02:55 am 12:02 pm 03:52 pm 07:18 pm 08:48 pm الأربعاء 21 06 يونيو, 2018 02:55 am 12:03 pm 03:53 pm 07:19 pm 08:49 pm الخميس 22 07 يونيو, 2018 02:54 am 12:03 pm 03:53 pm 07:19 pm 08:49 pm الجمعة 23 08 يونيو, 2018 02:54 am 12:03 pm 03:53 pm 07:20 pm 08:50 pm السبت 24 09 يونيو, 2018 02:53 am 12:03 pm 03:53 pm 07:20 pm 08:50 pm الأحد 25 10 يونيو, 2018 02:53 am 12:03 pm 03:54 pm 07:21 pm 08:51 pm الاثنين 26 11 يونيو, 2018 02:53 am 12:04 pm 03:54 pm 07:21 pm 08:51 pm الثلاثاء 27 12 يونيو, 2018 02:53 am 12:04 pm 03:54 pm 07:22 pm 08:52 pm الأربعاء 28 13 يونيو, 2018 02:52 am 12:04 pm 03:54 pm 07:22 pm 08:52 pm الخميس 29 14 يونيو, 2018 02:52 am 12:04 pm 03:54 pm 07:22 pm 08:52 pm الجمعة 30 15 يونيو, 2018 02:52 am 12:04 pm 03:55 pm 07:23 pm 08:53 pm