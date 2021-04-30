تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 العراق جدول تقويم إمساكية شهر رمضان 2018 العراق

امساكية رمضان 2018 العراق جدول تقويم إمساكية شهر رمضان 2018 في جميع مدن دولة العراق حسب التوقيت المحلي لها، امساكية شهر رمضان 2018 العراق بغداد وعدد ساعات الصوم 2018 كل عام وانتم بخير ايام قليلة ويهل علينا شهر الخير والبركات شهر رمضان المبارك اعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات, لذلك اردنا ان ننشر اليكم امساكية شهر رمضان العراق 2018, والتي يبحث عنها الكثير من الناس في جميع انحار العالم العربي والاسلامي رمضان 2018 في العراق لمعرفة أوقات ومواعيد الافطار والسحور و ومواعيد الأذانصور رمضان كريم وامساكية شهر رمضان العراق 2018 2018.
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الخميس
|1
|17 مايو, 2018
|03:11 am
|12:00 pm
|03:49 pm
|07:05 pm
|08:35 pm
|الجمعة
|2
|18 مايو, 2018
|03:10 am
|12:00 pm
|03:49 pm
|07:06 pm
|08:36 pm
|السبت
|3
|19 مايو, 2018
|03:09 am
|12:00 pm
|03:49 pm
|07:06 pm
|08:36 pm
|الأحد
|4
|20 مايو, 2018
|03:08 am
|12:00 pm
|03:49 pm
|07:07 pm
|08:37 pm
|الاثنين
|5
|21 مايو, 2018
|03:07 am
|12:01 pm
|03:50 pm
|07:08 pm
|08:38 pm
|الثلاثاء
|6
|22 مايو, 2018
|03:06 am
|12:01 pm
|03:50 pm
|07:09 pm
|08:39 pm
|الأربعاء
|7
|23 مايو, 2018
|03:05 am
|12:01 pm
|03:50 pm
|07:09 pm
|08:39 pm
|الخميس
|8
|24 مايو, 2018
|03:04 am
|12:01 pm
|03:50 pm
|07:10 pm
|08:40 pm
|الجمعة
|9
|25 مايو, 2018
|03:03 am
|12:01 pm
|03:50 pm
|07:11 pm
|08:41 pm
|السبت
|10
|26 مايو, 2018
|03:02 am
|12:01 pm
|03:50 pm
|07:12 pm
|08:42 pm
|الأحد
|11
|27 مايو, 2018
|03:01 am
|12:01 pm
|03:51 pm
|07:12 pm
|08:42 pm
|الاثنين
|12
|28 مايو, 2018
|03:00 am
|12:01 pm
|03:51 pm
|07:13 pm
|08:43 pm
|الثلاثاء
|13
|29 مايو, 2018
|03:00 am
|12:01 pm
|03:51 pm
|07:14 pm
|08:44 pm
|الأربعاء
|14
|30 مايو, 2018
|02:59 am
|12:01 pm
|03:51 pm
|07:14 pm
|08:44 pm
|الخميس
|15
|31 مايو, 2018
|02:58 am
|12:02 pm
|03:51 pm
|07:15 pm
|08:45 pm
|اليوم
|رمضان
|ميلادي
|فجر
|ظهر
|عصر
|مغرب
|عشاء
|الجمعة
|16
|01 يونيو, 2018
|02:57 am
|12:02 pm
|03:52 pm
|07:16 pm
|08:46 pm
|السبت
|17
|02 يونيو, 2018
|02:57 am
|12:02 pm
|03:52 pm
|07:16 pm
|08:46 pm
|الأحد
|18
|03 يونيو, 2018
|02:56 am
|12:02 pm
|03:52 pm
|07:17 pm
|08:47 pm
|الاثنين
|19
|04 يونيو, 2018
|02:56 am
|12:02 pm
|03:52 pm
|07:18 pm
|08:48 pm
|الثلاثاء
|20
|05 يونيو, 2018
|02:55 am
|12:02 pm
|03:52 pm
|07:18 pm
|08:48 pm
|الأربعاء
|21
|06 يونيو, 2018
|02:55 am
|12:03 pm
|03:53 pm
|07:19 pm
|08:49 pm
|الخميس
|22
|07 يونيو, 2018
|02:54 am
|12:03 pm
|03:53 pm
|07:19 pm
|08:49 pm
|الجمعة
|23
|08 يونيو, 2018
|02:54 am
|12:03 pm
|03:53 pm
|07:20 pm
|08:50 pm
|السبت
|24
|09 يونيو, 2018
|02:53 am
|12:03 pm
|03:53 pm
|07:20 pm
|08:50 pm
|الأحد
|25
|10 يونيو, 2018
|02:53 am
|12:03 pm
|03:54 pm
|07:21 pm
|08:51 pm
|الاثنين
|26
|11 يونيو, 2018
|02:53 am
|12:04 pm
|03:54 pm
|07:21 pm
|08:51 pm
|الثلاثاء
|27
|12 يونيو, 2018
|02:53 am
|12:04 pm
|03:54 pm
|07:22 pm
|08:52 pm
|الأربعاء
|28
|13 يونيو, 2018
|02:52 am
|12:04 pm
|03:54 pm
|07:22 pm
|08:52 pm
|الخميس
|29
|14 يونيو, 2018
|02:52 am
|12:04 pm
|03:54 pm
|07:22 pm
|08:52 pm
|الجمعة
|30
|15 يونيو, 2018
|02:52 am
|12:04 pm
|03:55 pm
|07:23 pm
|08:53 pm