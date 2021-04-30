تراند اليوم : سك على اخواتك الحلقة 4 .. مسلسل سك على اخواتك الحلقة 4 الرابعة كاملة HD

مشاهدة الحلقة 4 مسلسل سك على اخواتك الحلقة 4 كاملة شاهد نت بطولة نجم الكوميديا والدراما المصري علي ربيع في سك على اخواتك الحلقة 4 الرابعة ،وتدور قصة وأحداث مسلسل سك على إخواتك حول ممرض بوحدة بيطرية بإحدى محافظات الصعيد، يعرف أن والده على قيد الحياة ولديه شركات بالقاهرة، فيسافر إلى القاهرة، وهناك يدخل عالم جديد عليه.

طاقم عمل مسلسل سك على إخواتك

يُعتبر مسلسل سك على إخواتك من المُسلسلات الكوميدية المقرر عرضها في رمضان القادم 2018، وهو من إخراج وائل إحسان، وتأليف كريم فهمي، وإياد شهاب، في حين يُشارك في بطولته إلى جانب الفنان على ربيع، جيسي عبدو، وسلوى خطاب، وصلاح عبدالله، وهاجر الشرنوبي، وإسلام جمال، وهادي الجيار، ورانيا فتح الله، وكريم كوجك، وياسر الرفاعي، وكريم عفيفي، وصبري فواز.

القنوات الناقلة لمسلسل سك على اخواتك

من المُقرر عرض مسلسل سك على إخواتك على قناة بانوراما دراما 2، ودي أم سي، وقناة النهار دراما، حيث يتكون العمل من 30 حلقة، مدة كل حلقة 45 دقيقة، في حين لم تُعلن القنوات عن جدول بث المسلسل، نظراً لكم المسلسلات الدرامية المُقدمة على شاشتها في الموسم الرمضاني.

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