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تراند اليوم : امساكية رمضان 2018 ماليزيا ..جدول امساكية شهر رمضان في ماليزيا 2018

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امساكية رمضان 2018 ماليزيا ،جدول تقويم امساكية شهر رمضان المبارك في ماليزيا لعام 1439 هـ 2018 مـ وجميع المدن المتواجدة بها. امساكية شهر رمضان 2018 ماليزيا، هذه الامساكية المهمة لجميع المسلمين في الشهر المبارك، لكي تعرفهم على مواعيد الصلوات ومواعيد السحور والافطار طوال الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، هذه الامساكية التي يحتاجها الجميع من المسلمين حول العالم لكي يكون بامكانهم التعرف على مواعيد الصلاة في البلدان التي يتواجدون فيها، حيث تفصلنا اسابيع قليلة عن الشهر المبارك شهر رمضان 2018 في ماليزيا، فدولة ماليزيا فيها نسبة كبيرة من المسلمين، وهي من الدول الاسلامية التي فيها نسبة عالية من المسلمين، لذلك سوف نقوم عبر مقالنا هذا بالتعرف على صور امساكية شهر رمضان 2018 ماليزيا.

امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في ماليزيا

نضع بين ايديكم متابعينا وزوارنا الكرام صور امساكية شهر رمضان المبارك 2018 في ماليزيا، وهذا هو جدول الامساكية في الشهر الفضيل لامساكية شهر رمضان المبارك في الدولة الماليزية، التي يمكن عبرها للمسلمين في ماليزيا التعرف على اوقات الصلوات الخمسة والتعرف على موعد السحور وموعد الافطار والامساك، وهذا هو جدول امساكية شهر رمضان 2018 ماليزيا.

 

اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الخميس 1 17 مايو, 2018 05:48 am 01:15 pm 04:38 pm 07:26 pm 08:56 pm
الجمعة 2 18 مايو, 2018 05:48 am 01:15 pm 04:38 pm 07:26 pm 08:56 pm
السبت 3 19 مايو, 2018 05:48 am 01:15 pm 04:39 pm 07:27 pm 08:57 pm
الأحد 4 20 مايو, 2018 05:48 am 01:15 pm 04:39 pm 07:27 pm 08:57 pm
الاثنين 5 21 مايو, 2018 05:47 am 01:15 pm 04:39 pm 07:27 pm 08:57 pm
الثلاثاء 6 22 مايو, 2018 05:47 am 01:15 pm 04:40 pm 07:27 pm 08:57 pm
الأربعاء 7 23 مايو, 2018 05:47 am 01:15 pm 04:40 pm 07:27 pm 08:57 pm
الخميس 8 24 مايو, 2018 05:47 am 01:16 pm 04:40 pm 07:27 pm 08:57 pm
الجمعة 9 25 مايو, 2018 05:47 am 01:16 pm 04:40 pm 07:28 pm 08:58 pm
السبت 10 26 مايو, 2018 05:47 am 01:16 pm 04:41 pm 07:28 pm 08:58 pm
الأحد 11 27 مايو, 2018 05:47 am 01:16 pm 04:41 pm 07:28 pm 08:58 pm
الاثنين 12 28 مايو, 2018 05:47 am 01:16 pm 04:41 pm 07:28 pm 08:58 pm
الثلاثاء 13 29 مايو, 2018 05:47 am 01:16 pm 04:42 pm 07:28 pm 08:58 pm
الأربعاء 14 30 مايو, 2018 05:47 am 01:16 pm 04:42 pm 07:29 pm 08:59 pm
الخميس 15 31 مايو, 2018 05:47 am 01:16 pm 04:42 pm 07:29 pm 08:59 pm
اليوم رمضان ميلادي فجر ظهر عصر مغرب عشاء
الجمعة 16 01 يونيو, 2018 05:47 am 01:16 pm 04:42 pm 07:29 pm 08:59 pm
السبت 17 02 يونيو, 2018 05:47 am 01:17 pm 04:43 pm 07:29 pm 08:59 pm
الأحد 18 03 يونيو, 2018 05:47 am 01:17 pm 04:43 pm 07:29 pm 08:59 pm
الاثنين 19 04 يونيو, 2018 05:47 am 01:17 pm 04:43 pm 07:30 pm 09:00 pm
الثلاثاء 20 05 يونيو, 2018 05:47 am 01:17 pm 04:44 pm 07:30 pm 09:00 pm
الأربعاء 21 06 يونيو, 2018 05:47 am 01:17 pm 04:44 pm 07:30 pm 09:00 pm
الخميس 22 07 يونيو, 2018 05:47 am 01:18 pm 04:44 pm 07:30 pm 09:00 pm
الجمعة 23 08 يونيو, 2018 05:47 am 01:18 pm 04:44 pm 07:31 pm 09:01 pm
السبت 24 09 يونيو, 2018 05:47 am 01:18 pm 04:45 pm 07:31 pm 09:01 pm
الأحد 25 10 يونيو, 2018 05:47 am 01:18 pm 04:45 pm 07:31 pm 09:01 pm
الاثنين 26 11 يونيو, 2018 05:47 am 01:18 pm 04:45 pm 07:31 pm 09:01 pm
الثلاثاء 27 12 يونيو, 2018 05:47 am 01:18 pm 04:45 pm 07:31 pm 09:01 pm
الأربعاء 28 13 يونيو, 2018 05:47 am 01:19 pm 04:46 pm 07:32 pm 09:02 pm
الخميس 29 14 يونيو, 2018 05:48 am 01:19 pm 04:46 pm 07:32 pm 09:02 pm
الجمعة 30 15 يونيو, 2018 05:48 am 01:19 pm 04:46 pm 07:32 pm 09:02 pm
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع