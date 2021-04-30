تراند اليوم : عطر الروح الحلقة 2 .. مسلسل عطر الروح الحلقة الثانية شاهد نت

مسلسل "عطر الروح" يدور في إطار درامي اجتماعي مشوق حيث يتناول المشاكل التي تتعرض لها طبيبة نفسية في إطار من الأحداث المتلاحقة التي تحاول تلك الطبيبة التصدي لها والتعامل مع شخصيات ذات طابع غريب.

تعود طبيبة لمزاولة مهنتها بعد انقطاع، غير أن عودتها تدخلها في متاهات تؤثر في حياتها وحياة من حولها، ويبدأ الماضي بمطاردتها ويحاول أناس حقودون تدميرها. هنا نشاهد جميع حلقات مسلسل عطر الروح .

تدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي مشوق، حول طبيبة نفسية تجد نفسها في مواجهة العديد من المشاكل، والعقبات بكل من يُحيط بها، وخاصة الشخصيات ذو التركيبات الغربية.

الحلقات عبر موقع الشاهد نت من هنا

ﺇﺧﺮاﺝ:

محمد القفاص (مخرج)

ﺗﺄﻟﻴﻒ:

علاء حمزة (مؤلف)

طاقم العمل:

هدى حسين

عبدالرحمن العقل

محمد العجيمي

حسين المنصور

عبدالمحسن النمر

أحمد السلمان