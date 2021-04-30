تراند اليوم : الطريقة المثلى لاختيار فرشاة الأسنان

غزة /الخليج 365 / وكالات

كلنا يستخدم فرشاة الأسنان، ولكن استخدامها بشكل خاطئ يكون سبباً فى نزيف اللثة المتكرر، أثناء وبعد الغسيل، لذلك يوضح استشارى طب وجراحة الفم والأسنان كيفية استخدام واختيار فرشاة الأسنان بطريقة سليمة يبلغ الطول المثالى لفرشاة الأسنان عند الكبار حوالى 7 بوصات، أى حوالى 17 سم، وفى الأطفال 13 سم، ويجب أن تنتهى أطراف الشعيرات على شكل ناعم ومستدير حتى لا تصيب اللثة بالنزيف. ولابد أن يكون شعر الفرشاة مصنوعا من النايلون حتى تجف بسرعة بعد استخدامها، كما يجب تغيير الفرشاة على الأقل مرة كل ستة أشهر، لأن كثرة استخدام الفرشاة الواحدة لفترة طويلة، يبطل من مفعولها، ودورها فى التنظيف.وقد تتغير نوع الفرشاة، حسب الحالة الصحية، للفم واللثة، فالمرضى الذين يعانون من النزيف المتكرر من اللثة، ينصح باستخدام فرشاة طرية ومتوسطة الليونة، أما المرضى الذين يتراكم الجير بصفة مستمرة على أسنانهم فيحتاجون إلى فرشاة غير طرية.ومن الأخطاء الشائعة عند معظم الناس، وضع المعجون على فرشاة الأسنان مباشرة، بل يجب وضع المعجون، وفرشه، على عدد قليل من الأسنان، وليكن من 4 إلى 6 أسنان.