تراند اليوم : إمرأة تحتفل بكونها صاحبة أسوأ قوام في العالم!

تتنافس النساء دائماً في ما بينهن سعياً للجمال والرشاقة، وكلن تفخر بقوامها الممشوق وجسدها المثير، بينما الأمريكية "ميكل روفينيللي" تفخر بأنها عكس ذلك تماماً، فالأم التي تبلغ من العمر 40 عاماً سعيدة بدخولها موسوعة غنيس للأرقام القياسية بأسوء قوام في العالم.

يبلغ محيط أرداف ميكل 2.5 متراً بينما يتجاوز وزنها الـ190 كيلغم في حين أن طولها يقارب1.62 متر. كي تستقل الطائرة عليها أن تحجز كرسيين وكذلك في السينما وحتى في منزلها فلا يكفيها كرسي واحد بل اثنان من الخشب الصلب وقوي التحمل وتستهلك ميكل حوالي 3 آلاف سعرة حرارية في اليوم وهو ما يفوق المعدل الطبيعي للإنسان العادي بنحو 500 ضعف.

وكانت “ميكل” في أوائل العشرينات تتمتع بقياسات طبيعية، غير أن زواجها وإنجابها لأربعة أطفال قد عزز من تضخم حجمها بهذا الشكل المُلفت. وبالرغم من ذلك فإن زوجها وأسرتها فخورين بها وبما تملكه من مميزات سواء كانت جسمانية أو شخصية.

جدير بالذكر، أن “ميكل” لا ترغب في إجراء أية عمليات جراحية أو اتباع أي أنظمة غذائية لتخفيف وزنها، فهي تفتخر بقوامها الذي يشبه الساعة الرملية، وهي تحتفل مع أسرتها بدخولها موسوعة غينيس من بابها العريض!



