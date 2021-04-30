تراند اليوم : 10 قواعد لا تدرسها في المدرسة

محاضرة ألقاها بيل جيتس ثاني أغنى رجال العالم ومؤسس شركة Microsoft" تحت عنوان: 10 قواعد لا تدرسها في المدرسة



القاعدة 1 : الحياة غير عادلة، فعود نفسك عليها !

القاعدة 2 : العالم لايهتم بحبك لذاتك فهو ينتظر فقط إنجازاتك حتى قبل أن تهنئ نفسك !

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القاعدة 3 : لن تحصل على 60.000 $ سنويا فقط بمجرد أنك تخرجت من الجامعة !

القاعدة 4 : إذا ظننت أن لديك معلم قاس معك, فاعلم أنه ينتظرك رب عمل !

القاعدة 5 : العمل في مطعم لا يحط من قيمتك، أجدادك لهم نظرة أخرى لها، فهم يسمونها : فرصة !

القاعدة 6 : إذا أخطأت، فهي ليست غلطة والديك. توقف عن اللوم وتعلم من أخطائك !

القاعدة 7 : قبل أن تولد، أبويك لم يكونا مملين كما هما الآن. فقد أصبحا هكذا لأنهما :

* دفعا ثمن احتياجاتك

* قاما تنظيف ثيابك

* و قاما بتعليمك !

القاعدة 8 : قبل إنقاذ الغابات الاستوائية ، إبدأ بترتيب غرفتك و كل ما بحولك !

القاعدة 9 : الحياة غير مقسمة إلى فصول والصيف ليس بفترة عطلة والقليل من أرباب العمل هم على استعداد لمساعدتك : إنها مسؤوليتك !

القاعدة 10 : التلفاز ليس هو الحياة الحقيقية ففي الحياة الحقيقية : الناس يتركون المقاهي و يقصدون العمل