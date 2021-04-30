منوعات

تراند اليوم : 10 قواعد لا تدرسها في المدرسة

0 نشر
0 تبليغ

محاضرة ألقاها بيل جيتس ثاني أغنى رجال العالم ومؤسس شركة Microsoft" تحت عنوان: 10 قواعد لا تدرسها في المدرسة 
 
القاعدة 1 : الحياة غير عادلة، فعود نفسك عليها !

القاعدة 2 : العالم لايهتم بحبك لذاتك فهو ينتظر فقط إنجازاتك حتى قبل أن تهنئ نفسك !
...
القاعدة 3 : لن تحصل على 60.000 $ سنويا فقط بمجرد أنك تخرجت من الجامعة !

القاعدة 4 : إذا ظننت أن لديك معلم قاس معك, فاعلم أنه ينتظرك رب عمل !

القاعدة 5 : العمل في مطعم لا يحط من قيمتك، أجدادك لهم نظرة أخرى لها، فهم يسمونها : فرصة !

القاعدة 6 : إذا أخطأت، فهي ليست غلطة والديك. توقف عن اللوم وتعلم من أخطائك !

القاعدة 7 : قبل أن تولد، أبويك لم يكونا مملين كما هما الآن. فقد أصبحا هكذا لأنهما :
* دفعا ثمن احتياجاتك
* قاما تنظيف ثيابك
* و قاما بتعليمك !

القاعدة 8 : قبل إنقاذ الغابات الاستوائية ، إبدأ بترتيب غرفتك و كل ما بحولك !

القاعدة 9 : الحياة غير مقسمة إلى فصول والصيف ليس بفترة عطلة والقليل من أرباب العمل هم على استعداد لمساعدتك : إنها مسؤوليتك !

القاعدة 10 : التلفاز ليس هو الحياة الحقيقية ففي الحياة الحقيقية : الناس يتركون المقاهي و يقصدون العمل

محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا