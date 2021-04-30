تراند اليوم : سبعة امور يجب أن لاتمارسها بعد الأكل فاحذر منها

مشرق نيوز

(1) لا تشرب الشاي لأن أوراق الشاي تحتوي على نسبة عالية من الحمض وهذه المادة ستؤثر على البروتين المتواجد في الأطعمة التي نستهلكها وتجعلها جافة وعسيرة الهضم .

(2) لا تأكل الفواكه بعد الأكل مباشرة إن أكل الفواكه مباشرة بعد الأكل يتسبب في إنتـفاخ البطن بالهواء لذا يجب الحذر و أخذ الحيطة في عدم تناول الفواكه قبل مضي ساعة إلى ساعتين من الأكل أو قبل ساعة من الوجبة الغذائية

(3) لا ترخي حزام البنطلون أو السروال لاترخي حزام البنطلون أو (مشد) السروال بعد الأكل لأن ذلك يتسبب في إلتواء الأمعاء وتسكيرها والافضل دائما ارخاء اي شد حول البطن قبل البدأ بالاكل

(4) لا تستحم او تسبح بعد الأكل ,إن الاستحمام او السباحه بعد الاكل يسبب أرتفاع تدفق الدم لليدين, الأرجل وبالتالي سيقلل تدفق الدم في مناطق كثيرة من الجسم وبالأخص حول منطقة البطن وعليه سيضعف ذلك الجهاز الهضمي

(5) لا تمش كثيرا بعد الاكل الكثير من الناس يعتقدون بجدوى المشي بعد الأكل مؤمنين بالمثل القائل تغدى وتمدى و تعشى وتمشى أو ( مائة خطوة ستجعلك تعيش تسعة وتسعين عام) في الحقيقة أن هذا غير صحيح نوعا ما لأن المشي الكثير سيعطل الجهاز الهضمي من إستخلاص الغذاء من الأطعمة التي أكلناها, فالاعتدال مطلوب دائما في كل شيء.

(6) لا تنم في الحال بعد الاكل, فالنوم بعد الأكل مباشرة يتسبب في تعطيل إكمال عملية هضم الطعام بشكل جيد بالنتيجة سيقودنا ذلك إلى عدوى معوية أو إلتهاب معوي من تعفن الغذاء داخل الامعاء.

(7)لا تدخن تجربة من خبير تدخين (مدخن) سابق تدخين سجارة واحدة بعد الأكل تعادل تدخين عشر سجائر في الأوقات الأخرى ( لذلك نسبة الإصابة بالسرطان أكثر في حالة التدخين بعد الأكل مباشرة).