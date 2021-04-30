تراند اليوم : القرنبيط يحمي من السرطان

غزة / الخليج 365 /وكالات

يحتوي القرنبيط على العديد من العناصر الغذائية القوية كمضادات للاكسدة، مضادات للالتهاب، وعوامل مضادة للسموم، كما ويحتوي القرنبيط على كمية عالية من المغذيات النباتية التي تدعى جلوكوسيولات، التي تساعد على تنشيط الانـزيمات المساعدة في ازالة السموم .

ويعتبر القرنبيط أيضا مصدرا جيدا لفيتامين جيم المضاد للأكسدة، والمنغنيز المغذي الذي يشارك في العمل كمضاد للأكسدة داخل الجسم، ونظرا لإحتواء الحصة منه على نسبة عالية من الألياف مقابل القليل من السعرات الحرارية، فيعتبر اختيار جيد لمن يتبعون حمية غذائية، كما أن دراسة جديدة ربطت بين الاستخدام المنتظم للقرنبيط والحماية من السرطان على أن يكون مطهو بطريقة صحية .

وعند إختيار القرنبيط يجب إختيار الحبة البيضاء والخالية من البقع البنية أو المتعفنة، أما عند شراؤه ملفوفا بأكياس بلاستيكيه فلننتبه الى الزهور الصغيرة للتأكد من عدم وجود رطوبة نامية بسبب التخزين، وبالنسبة لرأس القرنبيط الكامل فيمكن حفظه في الثلاجة لمدة اسبوع، أما اذا اشترينا قطع صغيرة مقطعة فيجب حفظها ليومين فقط؛ لانها تفسد بسرعة