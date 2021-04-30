تراند اليوم : السفير الامريكي بالامارات يلتقي مديرة ايريس ميديا للاعلام

السفير الامريكي بالامارات يلتقي مديرة ايريس ميديا للاعلام

ابوظبي / الخليج 365

التقي مايكل اتش كورين سفير الولايات المتحدة الامريكية , لدى دولة الامارات العربية المتحدة السيدة حنين الداود مديرة ايريس ميديا للاعلام في ابوظبي , وذلك علي هامش حفل توزيع جوائز التميز 2013 لرجال الاعمال والشركات والمؤسسات الحكومية والذي اقامته ونظمته الغرفة الامريكية في فندق فيرمونت باب البحر في ابوظبي .

واشاد سعادته بدور الاعلام في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الامارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الامريكية مشيرا الي ان حجم التبادل التجاري والاقتصادي بين الجانبين تضاعف مرتين في السنوات الثلاثة الماضية .

وحضر الحفل الذي تم خلاله تكريم عدد من القيادات النسائية في دولة الامارات و رؤساء الشركات الوطنية والشركات الامريكية العاملة في دولة الامارات حشد من رجال الاعمال والاعلاميين بالدولة .

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