تراند اليوم : ليلى علوي ضمن أعضاء لجنة تحكيم أبوظبي الدولي لأفلام البيئة

ليلى علوي ضمن أعضاء لجنة تحكيم أبوظبي الدولي لأفلام البيئة

ابوظبي – محمد جمال المجايدة /

وقع اختيار إدارة مهرجان أبوظبي الدولي لأفلام البيئة في دورته الأولى على الفنانة القديرة ليلى علوي للمشاركة ضمن أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الرسمية، والتي تضم الأفلام الطويلة والقصيرة بأفرعهما الثلاث (الروائي، الوثائقي، والمتحرك).

وأشارت إدارة المهرجان إلى أن الفنانة ليلى علوي، شاركت في تحكيم العديد من مهرجانات السينما العربية والدولية، ويعرف عنها تغليب الطابع النقدي على الطابع الشخصي تجاه الأفلام المشاركة في المهرجانات حيث شاركت كعضو لجنة تحكيم في مسابقة الأفلام الروائية في المهرجان القومي للسينما بمصر، مهرجان فالنسيا بأسبانيا 1996، مهرجان سوتشي بروسيا عام 2000، وكذلك مهرجان القاهرة السينمائي الدولي السادس والعشرين عام 2002، مهرجان دبي السينمائي الدولي عام 2006 وأخيراً المهرجان الدولي لـ"أفلام الحب" والذي يُقام في مدينة مونس البلجيكية.. كما ترأست "علوي" لجان تحكيم مهرجان ساو باولو بالبرازيل عام 1998، ولجنة تحكيم مهرجان الاسكندرية السينمائي الدولي عام 1999.

وأضافت إدارة المهرجان في تصريحها أن الفنانة "ليلى علوي" بدأت رحلتها الفنية وهي لا تزال في السابعة من عمرها من خلال برامج الأطفال في الإذاعة والتلفزيون المصريين، منها برنامج "أبله فضيلة" و"عصافير الجنة" و" فتافيت السكر". قدمها بعد ذلك الفنان "نور الشريف" للعمل في المسرح، كما اختارها المخرج "أحمد ثروت" للعمل السينمائي من خلال فيلم "من أجل الحياة"، بينما كان فيلم ‏‏"البؤساء" مع الفنان فريد شوقي عام 1977م نقطة انطلاقتها الحقيقة إلى عالم الفن حيث قدمت في وقت لاحق أعمالاً عديدة في المسرح والتليفزيون والسينما. من أبرز الأعمال السينمائية التي قدمتها: "ليلة البيبي دول" و"حب البنات" و"بحب السيما" و"ست الستات" و"المصير" و"حلق حوش" و"إشارة مرور" و"يا دنيا يا غرامي" و"إنذار بالطاعة" و"المغتصبون" و"جحيم تحت الماء" و"الأنثى" و"الحرافيش" و"إعدام ميت" و"زوج تحت الطلب" و"مطلوب حيا أو ميتا". كما قدمت عدد من الأعمال التلفزيونية المتميزة منها: "نور الصباح" و"التوأم" و"بنت من شبرا" و"تعالى نحلم ببكرة" و"حديث الصباح والمساء" و"حكايات وبنعشها" و"العائلة"، بالإضافة إلى عدد من الأعمال المسرحية منها "عش المجانين" و" سيدتي الجميلة" و" بكالوريوس في حكم الشعوب" و"البرنسيسة" و"8 ستات" و"الجميلة والوحشين". نالت الفنانة "ليلى علوي" العديد من الجوائز خلال مشوارها الفني، ومنها جائزة أحسن ممثلة عن دورها في فيلم "الهجامة" وجائزة أحسن ممثلة دور ثاني عن فيلم "المخطوفة" من المركز الكاثوليكي، بالإضافة إلي جائزة عن دورها في فيلم "الحجر الداير" من مهرجان الأفلام ‏الروائية، وجائزة عن فيلم "يا دنيا يا غرامي".

يذكر أن مهرجان أبوظبي الدولي لأفلام البيئة هو الأول في منطقة الشرق الأوسط المعني بأفلام البيئة، وتنظمه شركة الانتاج الإعلامي "ميديا لاب"، وتستضيفه العاصمة الإماراتية أبوظبي على مدار ستة أيام خلال الفترة من 20 إلى 25 أبريل 2013.

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