تراند اليوم : ابسط 5 سبل لتقوية وانعاش الذاكرة

غزة /الخليج 365 /وكالات



1- الثقة بذاكرتك

قد تتعجب وتستنكر كيف اثق بذاكرتي وانا غالبا ما انسى ؟! ولكنك لابد ان تعلم ان ثقتك بذاكرتك هي اولى خطواتك لتقوية الذاكرة؛ فقولك لنفسك انك لا تتذكر اي شيء سيعطيك ملاحظات سلبية حول الذاكرة، وبالتالي لن تتذكر شيئا، والعكس صحيح، تصورك انك تتمتع بذاكرة جيدة سيمكنك من محاولة التذكر، وبالتأكيد سيأتي بنتائج ايجابية .

2- محاولة حفظ الأحداث ببعض الرموز :

بعض الناس يجدون انه من السهل تذكر الصور عن التفاصيل، وقد نطلق عليهم اصحاب الذاكرة الفوتوغرافية، وهناك اناس اخرون ذاكرتهم غير فوتوغرافية؛ فهم يتذكرون الأحداث بالكلمات او الأصوات، لذا لابد ان تستكشف نفسك اولا وتعرف اي نوع انت حتى تستطيع وضع رموز والاحتفاظ بها في الذاكرة، وهناك تمرين بسيط ننصحك بالقيام به لتقوية وانعاش الذاكرة، وهو ان تقوم باختيار صفحة في كتاب بشكل عشوائي، وقراءة الصفحة بصوت عالي ثم اخذ قسط من الراحة لمدة 10 دقائق، ثم حاول تذكر ما قرأته في الصفحة، فاذا تخيلت الصفحة بكلماتها وصورها فلتعلم انك تملك ذاكرة فوتوغرافية، اما اذا سمعت في اذنك كلمات تتردد بخصوص الموضوع، فلتعلم انك تملك ذاكرة تعتمد على الصوت .

3- محاولة ربط الأحداث :

كشفت احدث الدراسات العلمية ان ابسط الطرق لتقوية الذاكرة هو ربط الأحداث والمعلومات التي يمكن ربطها ببعض حتى يسهل عليك تذكرها .

4- تعلم مهارة ملاحظة النفس :

في كثير من الأوقات يكون الناس غير قادرين على تذكر الصور والوجوه والكلمات بسبب عدم ملاحظتها بشكل جيد، ففي المقام الأول لابد من اجادة الملاحظة، ونعني هنا ملاحظة النفس في المواقف المختلفة؛ فملاحظتك الجيدة لنفسك تتيح لك فرصة تذكر كل ما تقوم به او يقوم به الأخرون حولك، لأنك ببساطة تنبه العقل الى ضرورة التركيز على الموقف بكل ملابساته، وبهذه الحالة ستتمكن بسهولة من التعرف على تفاصيل المواقف المختلفة التي مرت بك .

5- اتباع برنامج يومي صحي :

المقصود باتباع برنامج يومي صحي هو صفاء الذهن والحرص على اخذ قسط وافر من النوم ما لا يقل عن 8 ساعات يوميا، وممارسة الرياضة بانتظام، وتناول الطعام الصحي، حيث تعتبر هذه النقاط من اكثر العوامل التي تحفز العقل وتعزز انتاجيته، وبالتالي يستطيع العقل استرجاع المعلومات في تسلسل وبمنتهى السهولة .