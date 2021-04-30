تراند اليوم : بريطاني يستبدل أصابع يديه بأصابع قدميه

غزة /الخليج 365 /وكالات

قرر بريطاني أن يُجري عملية جراحية لنقل إصبعين من قدميه إلى يده، وذلك بعد أن فقد أصبعيه في حادث أثناء مشاركته في سباق للدراجات النارية.وبحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن الأطباء لم يتمكنوا طيلة الفترة الماضية من معالجة أصابع “جوناز باربر” المصابة، فقاموا بإجراء عملية جراحية ليده بناء على اقتراحه هو، تم خلالها نقل إصبعين من قدميه إلى اليد اليمنى كبدائل لإصبعيه اللذين فقدهما، فيما أصبح يستخدم يده بشكل طبيعي.

يشار إلى أن “باربر” كان قد سقط من على دراجته وفقد إصبعيه جراء الحادث وذلك أثناء مشاركته في سباق للدراجات النارية مع أصدقائه

