منوعات

تراند اليوم : بريطاني يستبدل أصابع يديه بأصابع قدميه

0 نشر
0 تبليغ

غزة /الخليج 365 /وكالات

قرر بريطاني أن يُجري عملية جراحية لنقل إصبعين من قدميه إلى يده، وذلك بعد أن فقد أصبعيه في حادث أثناء مشاركته في سباق للدراجات النارية.وبحسب صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، فإن الأطباء لم يتمكنوا طيلة الفترة الماضية من معالجة أصابع “جوناز باربر” المصابة، فقاموا بإجراء عملية جراحية ليده بناء على اقتراحه هو، تم خلالها نقل إصبعين من قدميه إلى اليد اليمنى كبدائل لإصبعيه اللذين فقدهما، فيما أصبح يستخدم يده بشكل طبيعي.
يشار إلى أن “باربر” كان قد سقط من على دراجته وفقد إصبعيه جراء الحادث وذلك أثناء مشاركته في سباق للدراجات النارية مع أصدقائه

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا