تراند اليوم : كيف يمكنك تجنب الرتابة والملل بالحياة الزوجية؟

غزة /الخليج 365 /وكالات



كيف نتجنب الرتابة والملل في الحياة الزوجية؟

1- الشعور بأن الحياة الزوجية امر مفروغ منه لا يستطيع الشريك التخلص منه مفهوم خاطئ يعتقد به الأزواج الساذجون فقط، فقد يقوم هؤلاء الأزواج بالاعتماد على هذا الاعتقاد رافضين اي رغبة في التجديد او التغيير، لذا ينصح هؤلاء الأزواج بضرورة مواجهة النفس بصدق وبصورة اكثر شفافية، وادراك حقيقة غائبة وهي ان الحياة الزوجية ليس باستمرارها، ولكن بمدى شعورنا بالرضا عنها .

2- المواجهة بين الزوجين امر ضروري وحاسم، فنلاحظ ان العديد من الأزواج يتعمدون عدم التصريح عن احتياجاتهم ومشاعرهم خوفا من اثارة المشاكل، فيقومون بدفن رؤسهم في الرمال كما تفعل النعام غير مدركين ان التكتم على الاحتياجات والمشاعر السلبية قد تزيدها، لذا يجب التصريح بهذه الاحتياجات ولكن باسلوب هادئ مرن لا يتسم بالعدوانية والهمجية حتى لا تؤدي لنتائج عكسية .

3- احترام الشريك وتقبل اختلافه؛ فالاختلاف لا يعتبر مبررا لجعل الحياة الزوجية نار متأججة يصعب اطفائها، بل بالعكس الاختلاف قد يتيح الفرصة لتنوع المواضيع والأراء والاتجاهات، وبالتالي اثراء الحياة الزوجية بالكثير من الأنشطة والأحاديث الشيقة بين الزوجين التي قد تساعد على التخلص من الرتابة والملل .

4- عدم الاستسلام للهزيمة من اكثر الأمور التي يجب ان يراعيها الأزواج، وبالرغم من ذلك نلاحظ ان الزوجان بمجرد مرورهم ببعض المشاكل والصراعات في بداية الحياة الزوجية يجدون انفسهم مستسلمين لصوت يصدر من داخلهم يردد بالهزيمة والفشل في الزواج، فيتخذوا موقفا ويصروا عليه دون ادراك ان الطبيعة البشرية متغيرة، فما يصدر عن انسان اليوم قد يتغير بمرور الزمن والخبرات .

5- "الحب قبل الزواج شيء، والحب بعد الزواج شيء اخر"، مقولة لا بد ان يؤمن بها المتزوجون وان يعوها جيدا، فالمقارنة بين الحياة الزوجية وايام الخطوبة مقارنة ظالمة، فالتعبير عن الحب فترة الخطوبة يختلف كثيرا عن التعبير عن الحب بعد الزواج؛ فالحب قبل الزواج ما هو الا همسات، بينما الحب بعد الزواج مودة ورحمة وتضحية ووقوف وقت الشدة وحسن العشرة، لذا نلاحظ ان الشريك الذي يحرص على عقد مثل هذه المقارنات لن يهدأ له بال ولن يستطيع العيش في حياة زوجية سعيدة ومستقرة .

