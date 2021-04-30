تراند اليوم : دراسة: ثلث أطباء بريطانيا مولودون خارجها

لندن / مشرق نيوز

قالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن بريطانيا تعتمد على الأطباء المولودين في الخارج أكثر من أي بلد في الاتحاد الأوروبي.

وكشفت دراسة أن أكثر من ثلث الأطباء البريطانيين (35.4%) ولدوا في الخارج، كما أن بريطانيا تعتمد بصورة أكبر على الممرضات الأجنبيات.

وذكرت الدراسة أن عدد الأطباء الأجانب بلغ في إيطاليا 5%، في حين بلغ في ألمانيا 10.7%، ويرتفع إلى 19.5% في فرنسا.

ووجدت الدراسة أن بريطانيا حاليا هي الوجهة الثانية الأكثر جذبا في العالم للأطباء المهاجرين، في حين تحتل الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الأولى.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت دراسة أخرى أن المرضى يكونون أقل سعادة عندما تعتني بهم ممرضات مولودات في الخارج، ويعزو الباحثون ذلك جزئيا إلى الصعوبات اللغوية أو نقص في الوعي الثقافي.