تراند اليوم : الأمطار الغزيرة تغلق بعض شوارع غزة والدفاع المدنى يحذر المواطنين

عزة/ الخليج 365

قال شهود عيان أن التساقط الكثيف للأمطار على مختلف مناطق قطاع غزة أدى الى عرقلة في حركة السير واغلاق بعض الطرق، بالإضافة إلى غمر المياه عدة شوارع بالقطاع بينها الشارع المؤدي للمستشفى الاوروبي بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وواصلت فرق الدفاع المدني والبلديات على فتح الطرق في عدة مناطق وتمكنت من اعادة الحركة اليها.

وكانت بلدية غزة دعت المواطنين في غزة الى عدم إلقاء النفايات في الشوارع حتى لا تنجرف مع السيول التي قد تشكلها مياه الأمطار، ما سيؤدي إلى سد مصارف المياه، وتجمع مياه الأمطار.

كما دعت المواطنين إلى عدم وضع الرمال والحصى فوق مصارف مياه الأمطار وإحاطتها بأكياس والتأكد من نظافة سطح المباني الخراسانية حتى لا تتسرب الأوساخ والقاذورات عبر المزاريب إلى شبكات الصرف الصحي وتؤدي إلى طفحها.

وناشدت البلدية المواطنين عدم إلقاء النفايات على مصارف مياه الأمطار وعدم فتح مناهل الصرف الصحي في المدينة حتى لا تتسرب مياه الأمطار إلى شبكات الصرف الصحي وتؤدي إلى طفحها في الشوارع والمنازل الموجودة في المناطق المنخفضة.