تراند اليوم : أحلام تخسر 100 ألف متابع كيف كانت ردة فعلها؟

الخليج 365 /

انتشرت صورة مركبة من صورتين على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر حساب الفنانة الإماراتية أحلام على “تويتر” “قبل وبعد”، حيث خسرت مئة ألف متابع لها في فترة قصيرة جداً، كما تظهر الصورة انخفاض عدد متابعي أحلام من 4 إلى 3 ملايين و900 ألف متابع.

الأمر الذي أثار الكثير من التساؤلات إلاّ أن ذلك لم يؤثر على “الملكة” التي علقت على الأمر قائلة: “طبعاً من كمية السبام على حسابي يومياً. وعلى فكرة مبسوطة لأنّهم مقهورين من الملكة”.

كذلك نشرت أحلام على “إنستجرام” مقطع فيديو من أغنيتها “الغربة” وهي من كلمات سعود الكعبي والحان فايز السعيد وتوزيع زيد عادل.