تراند اليوم : تغيير أسلوب الحياة يقي من الإصابة بالسرطان

الخليج 365/

قال الدكتور نوازش علي خان من مراكز علاج السرطان الأمريكية إنه يمكن الوقاية من نصف حالات السرطان تقريبا إذا غير الأشخاص أسلوب حياتهم أو قللوا التعرض البيئي لمسببات السرطان مثل التدخين والأطعمة غير الصحية والبدانة.

جاء ذلك في محاضرة للدكتور خان حول طرق الكشف عن السرطان والوقاية منه أقيمت في الجامعة الزراعية في فيصل آباد بباكستان الثلاثاء.



وأوضح خان أن التدخين يزيد من مخاطر الإصابة بالسرطان بنسبة تصل إلى 90 في المئة، وهو السبب الرئيسي الثاني للوفاة بين المصابين بالسرطان في باكستان.



وأشار إلى خطورة الإصابة بالسرطان تمثل واحد إلى اثنين للرجال وواحدة إلى ثلاث للنساء، مضيفا أن 78 في المئة من جميع أنواع السرطان يجري اكتشافها لدى الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 55 عاما أو أكثر.

وأضاف بأن العوامل الطبيعية (مثل الشيخوخة وغيرها) تساهم بنسبة متواضعة في الإصابة بالسرطان (أقل من 30 في المئة).



وردا على سؤال حول سرطان الثدي، قال الدكتور علي إن حالات الإصابة بسرطان الثدي تشهد تزايدا، وأنه أول سبب رئيس لوفيات السرطان لدى النساء.



من جانبه، دعا الدكتور ساردار الفريد ظفار مدير كلية الطب في البنجاب إلى إنشاء مستشفى جديد للسرطان في فيصل آباد لتسهيل علاج حالات السرطان التي تشهد تزايدا.



وقال مسعود صادق بات عميد كلية الأطعمة والتغذية المحلية بالجامعة الزراعية بفيصل آباد إن الأطعمة الصحية وتغيير نمط الحياة يقللان من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض.