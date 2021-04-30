تراند اليوم : طريقة الغنم المحشو بالأرز

فخذ الغنم المحشو بالأرز

*المقادير:

- فخذ خروف بدون عظمُ مفتوح يتبل بما يلي:

- 2 ملعقتان كبيرتان من خل العنب أو التفاح

- ¼ ربع كوب زيت زيتون

- ملح حسب الرغبة

- بهارات مطحونة

- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 2 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

- ½ نصف ملعقة صغيرة قرفة

- 1 ملعقة صغيرة بودرة الثوم

- 1 ملعقة كبيرة حصلبان مفروم

- 1 ملعقة كبيرة زعتر أخضر ناشف

*مقادير الحشوة:

- 2 كوبان أرز

- 500 غرام لحم غنم أو عجل مفروم خشن (بدون دهن)

- 1 ملعقة كبيرة سمنة

- 1 رأس بصل متوسط الحجم

- ملح حسب الرغبة

- بهارات مطحونة للحشوة

- 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

- 1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة

- ½ نصف ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

- ½ نصف ملعقة صغيرة جوزة الطيب

*لطهي الحشوة:

- 4 كوب من مرقة اللحم أو الدجاج

- 2 ملعقتان كبيرتان زبدة

- ملعقة ونصف كبيرة دقيق(طحين)

- ماء حسب الحاجة

*لتشويح الفخذ وطهيه:

- ملعقتان كبيرتان زيت نباتي

- رأس بصل كبير الحجم

- خمس فصوص ثوم

- عود قرفة

- ورقتا غار

- ماء

- ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

*للتزيين:

• مكسرات محمصة حسب الرغبة

يمكن تقطيع شرائح اللحم وصفها على الأرز في الطبق كما يبدو في الصورة مزيناً بالمكسرات والخضَر المسلوقة

طريقة التحضير:

*فخذ الخروف المحشي بالارز واللحم:

- يُتبل الفخذ بالمكونات المذكورة عدا الملح، ويترك بضعة ساعات في الثلاجة ويملح فقط عند الحشي

*اللحمة:

- يفرم البصل لمكعباتٍ صغيرة. يُشوَّح بالسمنة مع رشة من الملح والفلفل الأسود على نارٍ هادئة حتى يذبل. يُضاف اللحم وترفع الحرارة ويقلب حتى يتغيّر لونه. ثم يُضاف الملح والبهارات ويتم تقلبيبهم، ثم يغطى ويترك على نارٍ متوسطة حتى ينضج.

*الأرز:

- يُغسل وينقع في ماءٍ دافىء لمدة نصف ساعة ويُصفى. يغلى المرق في قدر، ثم يُضاف الأرز ويعدل الملح، ويترك على نارٍ عاليه حتى يصبح المرق بمستوى الأرز، يضاف اللحم ويقلب. عندها يغطى ويوضع لينضج على نارٍ هادئة لمدة ربع ساعة. ثم يُترَك ليبرد تماماً.

*التشكيل:

يُملح الفخذ من الداخل والخارج وتُوضع فيه كمية كافية من الحشوة على السطح الداخلي للفخذ. يثُنى الفخذ ليغلف الحشوة، ثم يثبت بخيط المطبخ جيداً. ثم يشوّح على نارٍ متوسطة على الجهتين حتى يأخذ لونا ذهبياً.

يُقطع البصل لشرائح ويدق الثوم خشناً.يضاف البصل والثوم مع رشة من الملح والفلفل الأسود حول الفخذ ويشوحا. بعدها، يضاف ورق الغار وعود القرفة. يُغمر الفخذ حتى منتصف ارتفاعه بماءٍ ساخن. ويُغطى ويُترَك على نارٍ متوسطة لمدة ساعتين حتى ينضج الفخذ مع تقليبه واضافة القليل جداً من الماء كل ربع ساعة. ثم يُرفَع الفخذ من المرق.

*الصلصة:

يُحمّص الدقيق في الزبدة حتى يأخذ لوناً ذهبياً غامقاً. ويصفى المرق الساخن ويضاف مع التحريك جيداً حتى نحصل على مرقٍ كثيف، ويضاف الملح حسب الرغبة.

*طريقة التقديم:

يُقدّم الفخذ مع المرق والحشوة الإضافية التي بقيت، ويُزين بالمكسرات.