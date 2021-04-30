تراند اليوم : انطلاق مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح 7 يناير

الخليج 365 /

من أجل تحقيق "العدالة الثقافية".. قررت وزارة الثقافة الخروج بالمهرجانات والفعاليات إلى محافظات وأقاليم الجمهورية، جيث سيكون مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، ليكون من أوائل المهرجانات التي تنفذ خطة الوزارة.

ويقام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي خلال الفترة من 7 وحتى 15 يناير 2016.



ووجه الكاتب حلمي النمنم؛ وزير الثقافة، الشكر للفنانة سميحة أيوب التي قبلت رعاية المهرجان، وللمخرج السوري جهاد سعد، الذي يشارك في المهرجان قائلًا: "نرحب بكم ونرحب بسوريا التي ستعود مرة أخرى أقوى وأعظم".



وأوضحت أمل الصبان؛ الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، أن المسرح أداة من الأدوات الفاعلة والقوية للتأثير في ثقافة المجتمع، مشيرة إلى أن المهرجان يساعد على زيادة حركة السياحة بفضل التعاون مع مختلف الوزارات.



وقال الفنان أحمد عبد العزيز رئيس لجنة تحكيم المهرجان؛ إن المهرجان يحمل اسم الفنان الراحل الدكتور هاني مطاوع، بالإضافة إلى رئاسة الفنانة الكبيرة سميحة أيوب هذه الدورة.



وأضاف أننا في حاجة إلى تشجيع مسرح الشباب ودعمه بشكل عام في شتى مناحي النشاط، فالمسرح أساس التنمية الثقافية والفنية.



ولفت إلى أنه أحد أعضاء لجنة التحكيم والذي يبلغ عددهم ثمانية وهم: "المنتج والمخرج أحمد أنور، والكاتب وليد يوسف، والدكتور أيمن الشيوي، والدكتور فهد السليم "الكويت "، والدكتور عبد الله العابر "الكويت "، وفابيو ابراهام "انجلترا "، والدكتور عبد المجيد شاكر "المغرب"، والممثلة دانيلا جيوري دانو "إيطاليا".



وقالت وفاء الحكيم مدير المهرجان، إن هناك مشاركات لفرق من روسيا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا، بالإضافة إلى إنتاج ثلاثة أفلام الأول عن الفنانة سميحة أيوب، والثاني عن هاني مطاوع، والثالث عن المهرجان بالكامل.

وقال مازن الغرباوي رئيس المهرجان، إن فترة إعداد المهرجان استغرقت فترة طويلة وان اللجنة العليا للمهرجان تتكون من المخرج مازن الغرباوي رئيسا، والدكتورة انجي البستاوي، والفنانة وفاء الحكيم، والفنان علي العليان"الأردن" ، وباسكال" فرنسا"، الدكتور فهد الهاجري"الكويت"، مايكل جوريفوري "روسيا"، نمر سالمون " اسبانيا".



وأوضح الغرباوي أن الافتتاح سيكون يوم 8 يناير بشرم الشيخ ، وسيتم إقامة موكب كبير للفنون المصرية يتم ترويجه إعلاميًا لكل العالم، مشيرًا إلى أنه تم مشاهدة أكثر من 45 عرضًا مسرحيًا، وتم اختيار عروض بها نزعة شبابية تصل إلى 20 عرضًا.



وأضاف أن المهرجان سيكرم هذا العام الفنان أحمد ماهر، والفنانة القديرة سهير المرشدي، والفنان محمود الحديني، والفنان أشرف عبد الباقي، والكاتبة فاطمة ناعوت، ومن الأردن الفنانة عبير عيسى، والفنان علي العريان، والفنانة ندى أبو فرحات.