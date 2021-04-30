تراند اليوم : طريقة عمل شرائح الحبش مع الكاري والمقبلات



*المقادير للوصفات تباعاً:

1- شرائح الحبش مع الكاري:

- 500G من شرائح الحبش(Turkey)، تُفرم إلى قطع كبيرة

- 1 بصلة كبيرة مفرومة

- 5 فصوص من الثوم المفروم

- 2 ملعقتان كبيرتان من معجون الكاري الأحمر

- 2 ملعقتان كبيرتان من مسحوق الكاري

- زيت بذور اللفت للقلي

- 1 علبة حليب جوز الهند

- الملح والفلفل حسب الذوق

2-البطاطا الحارة:

- 5 حبات من البطاطا الحلوة الكبيرة

- 2 الجزر الأبيض(parsnips)

- 1 حفنة من البصل الأخضر

- زيت بذور اللفت والملح ومسحوق الكاري

3- سلطة موسم الخريف:

- 1 حبة شمندر كبيرة (تُقطّع إلى شرائح)

- 3 حبات كبيرة من الجزر(مقطعة إلى شرائح)

- 2 حبتان كبيرتان من البرتقال(تقطع بالتوازي بعد التقشير)

- الثوم والملح وقليل من عصير البرتقال



4-- الكوسا وكعك الذرة:

- 1 الكوسا، المبروشة لشرائح

- 1 علبة صغيرة من الذرة

- 2 من فصوص الثوم المفروم

- ملعقة طعام من كل المكونات التالية(مسحوق الفلفل الحار، وغارام ماسالا-"خليط بهارات هندية"، ومسحوق الكاري والملح ومعجون الكاري الأحمر)

- 2 بيضة

- ملعقتان كبيرتان من الطحين

- زيت بذور اللفت للقلي

تعليمات الطبخ:

1- الحبش مع الكاري:

سخني الزيت في المقلاة واقلي اللحم مع البصل والثوم ومعجون الكاري الأحمر. يُضاف مسحوق الكاري ويستمر القلي حتى امتزاج الخليط. يُضاف حليب جوز الهند، ويُترَك لينضج على درجة حرارة منخفضة لحوالي 35 دقيقة حتى النضوج.

2- البطاطا حار:

تُقطع البطاطا والجزر الأبيض في قطع حجم لقمة الطعام. توضع جميعها بصينية الفرن وتُخلَط مع الزيت والملح ومسحوق الكاري. وتوضع على حرارة 200 درجة مئوية لمدة 40-45 دقيقة حتى النضوج.

3- سلطة موسم الخريف:

توضع طبقة الخضراوات وفوقها شرائح الجزر مع البرتقال، ثم يُرَش الملح وبضع قطرات من عصير البرتقال والثوم.

4- الكوسا وكعك الذرة:

تُخلط جميع المكونات في وعاء وتُجمع متماسكة على شكل الكعك. تُقلى في زيت بذور اللفت لمدة دقيقتين على الجانبين.