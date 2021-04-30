تراند اليوم : «الكاثوليكي للسينما» يكرم زبيدة ثروت وجميل راتب وسيد حجاب

الخليج 365 /

عقدت اللجنة العليا لمهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الرابعة والستين، برئاسة الأب بطرس دانيال، وعضوية مجدي سامي وميشيل ماهر أول اجتماع لها لتحديد المكرمين في هذه الدورة المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 فبراير وحتى 4 مارس من العام المقبل، بقاعة النيل للآباء الفرنسيسكان بالمركز.

واستقرت اللجنة على منح جائزة الريادة السينمائية للفنانين جميل راتب، ولطفي لبيب، ويوسف شعبان، وزبيدة ثروت، وكريمة مختار، وليلى طاهر وتمنح جائزة التميز الإعلامي للإعلامية فايزة واصف، وينال المخرج علي بدرخان جائزة فريد المزاوي.

فيما ستكون جائزة الأب يوسف مظلوم من نصيب الشاعر سيد حجاب، أما جائزة الإبداع الفني فيحصل عليها الموسيقار مجدي الحسيني، والكاتب والناقد رؤوف توفيق، والكاتب والسيناريست بشير الديك، مدير التصوير محسن نصر، والفنانين ممدوح عبد العليم، وأسامة عباس، ويحصل الموسيقار محمد سلطان على جائزة المركز الخاصة.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها الثاني خلال النصف الأول من شهر يناير لتحديد لجنة التحكيم لهذه الدورة، وذلك بعد أن تعقد لجنة اختيار الأفلام اجتماعها الأول خلال الأسبوع الأول من يناير لتحديد الأفلام المشاركة بهذه الدورة تبعا للمعايير الأخلاقية والإنسانية والفنية الخاصة بالمركز.