تراند اليوم : ​كبسولات الأعشاب لمرضى السكر تغنيهم عن حقن "الأنسولين"

الخليج 365 /

وداعا لوخز الحقن المؤلم لمرضى السكر، فقد قام فريق من العلماء بتطوير كبسولات من الأعشاب البحرية قد تعد بديلا لجرعات الحقن لمرضى السكر.

تعد جراحات زرع جزيرة البنكرياس علاجا فعالا لمرضى السكر النوع الأول التي يمكن من خلالها تقليل الجرعات اليومية بشكل كبير أو حتى إلغاء الاعتماد على جرعات الأنسولين الخارجي، في الوقت الذي يعد فيه التجميد العميق طريقة للحفاظ على هذه الجزيرة ولكنها ليست آمنة تماما.

لذلك لجأ العلماء في معهد أوكيناوا للتكنولوجيا بالتعاون مع جامعتي أويست للعلوم وواشنطن إلى تطوير طريقة الحفظ بالتبريد التي تساعد في حماية الجزر البنكرياسية من الضرر، ولتسهيل أيضا عمليات التقييم في الوقت الحقيقي من فرص بقاء الخلايا.

علاوة على ذلك تقلل هذه الإستراتيجية من فرص رفض الجسم للجزر المنزرعة، وبالتالي تقليل استخدام العقاقير المثبتة للمناعة، والتي يمكن أن تكون ضارة بصحة المرضى.

تستخدم التقنية الجديدة جهاز "ميكروفلويديك القطيرات" لتغليف الجزر البنكرياسية المنزرعة في هيدروجيل مصنوع من الجينات، والبوليمر الطبيعي المستخرج من الأعشاب البحرية، حيث تمتلك هذه الكبسولات المهجرية شبه مسامية وكميات وفيرة من الماء المجمد.

تعمل هذه الكبسولات على حماية الخلايا من الضرر وتعمل على تقليل الأضرار، فضلا على التغلب على بعض التحديات الرئيسية في زرع الجزر البنكرياسية.