تراند اليوم : "شفاء الأورمان" يطلق أولى حملاته لتوعية أهالي الأقصر بالوقاية من السرطان

الخليج 365 /

يطلق مستشفى سرطان الأقصر، الجمعة المقبل، أولى حملاته لتوعية أهالى مراكز ومدن وقرى ونجوع محافظة الأقصر والمحافظات المجاورة، حول أهم طرق الوقاية من أمراض السرطان وطرق الاكتشاف المبكر لهذا المرض.

وأكد الدكتور هانى حسين مدير عام مستشفى سرطان الأقصر، أن حملة النزول إلى الأهالى في قراهم ونجوعهم ومدنهم فى الأقصر والمحافظات المجاورة بهدف توعيتهم تأتى فى إطار تحقيق أهم أهداف إنشاء المستشفى فى الأقصر على وجه التحديد، وهى توفير أعلى مستوى من الرعاية الصحية المتخصصة والمتكاملة بالمجان لمرضى الأورام من الأطفال والبالغين فى محافظات الصعيد، إضافة إلى توفير بيئة تعليمية وتدريبية وبحثية متكاملة وتنفيذ برامج التوعية العامة والاكتشاف المبكر، من أجل خفض معدل الوفيات وتخفيف المعاناة عن مرضى السرطان وأسرهم.

وأوضح حسين شكري رئيس مجلس إدارة المستشفى، أن التوعية بطرق الوقاية من المرض وأهمية الاكتشاف المبكر للمرض تمثل أهمية كبرى فى تحقيق أعلى معدلات مقاومة أمراض السرطان، فعلميا ثبت أن أكثر من ثلث أمراض السرطان يمكن تجنب الإصابة بها إذا ما حدثت توعية حول تجنب مسببات المرض، مثل التدخين والملوثات البيئية وطرق التغذية الصحية، كذلك فإن ثلث أمراض السرطان أيضا يمكن تحقيق نسبة علاج فيها تصل إلى 100%، إذا ما تم اكتشافها مبكرا، ومنها أمراض سرطان الثدي لدى السيدات، وأمراض أورام البروستاتا لدى الرجال.

وأوضح مصطفى زمزم المستشار الإعلامى لمستشفى سرطان الأقصر، أن حملة النزول إلى أهالى نجوع وقرى محافظة الأقصر سوف تنطلق الجمعة المقبل من البعيرات بالبر الغربى بالأقصر، وسوف يحضر اللقاء الأول للحملة أكثر من 2000 من أهالى البعيرات والقرى والنجوع المجاورة، وسوف يتحدث فريق مستشفى سرطان الأقصر للأهالى عن أساليب الوقاية من أمراض السرطان وكيفية الاكتشاف المبكر لبعض أمراض السرطان، فضلا عن شرح آليات عمل وأهداف مستشفى سرطان الأقصر.