تراند اليوم : موال غنائي يتسبب "بمجزرة دموية" في حفل زفاف بلبنان

بيروت/ الخليج 365

إنقلب حفل زفاف في منطقة بعلبك شرقي جنوب لبنان الى إشتباك مسلح، أشبه بمجزرة، أدت الى مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين.

وفي تفاصيل الحادث، أفادت مصادر محلية، بأن"موّالا غنائيا" كان سببا في اندلاع الاشتباك المسلح، حيث بدأ في منتصف ليلة السبت خلال حفل زفاف في بلدة يونين في منطقة بعلبك وقام فنان بتأديته لموال غنائي استفز أحد المدعوين، ليتطور إلى تلاسن وإطلاق نار، وانتهى بمقتل الفنان و٣ أشخاص اخرين.

وشهدت منطقة بعلبك توتراً أمنيا كبيرا، استمر خلاله إطلاق القذائف في الهواء طوال يوم أمس الأحد في حي الشراونة الذي يقطنه ذوو أحد القتلى من آل زعيتر.

وعلى خلفية الحادثة، إنتشر الجيش اللبناني الذي لم يسلم من تداعيات العرس الدموي بكثافة في المنطقة .

وقال الجيش في بيان له، إنه وأثناء تنفيذ دورية تابعة لع لتدابير أمنية بعد وقوع إشكال خلال حفل زفاف في بلدة شعت، تعرضت الدورية لإطلاق نار من قبل مجهولين.

وأضاف البيان "فردت الدورية على مصادر النيران بالمثل، وأصيب أحد عناصرها إصابة طفيفة، نقل على أثرها إلى أحد المستشفيات للمعالجة" وهي ليست المرة الأولى التي تندلع فيها اشتباكات مسلحة بين مواطنين في منطقة البقاع اللبناني.

واستنكر مواطنون ومواطنات من بعلبك استمرار ظاهرة تفلت السلاح الفردي في منطقتهم، مطالبين الدولة بوضع حد للتجاوزات الفاضحة التي تخالف القانون والتي تعرض حياة الناس وامنهم للخطر.

و"الفرح" الذي انتهى بفاجعة، يكشف حجم تفلت السلاح وانتشاره في مناطق لبنانية عدة، ويعكس ضعف قدرة الدولة اللبنانية على ضبطه ومعاقبة حامليه.

ويقوم عشرات المطلوبين والهاربين من العدالة بترويع الناس وافتعال اشكالات في تلك المنطقة باستخدام السلاح والترهيب.

وقبل أسابيع اشتبكت دورية من الجيش اللبناني مع مجموعة مسلحة أثناء مداهمة امنية في منطقة بعلبك.

والجدير بالذكر أن بعض هؤلاء المطلوبين يعلمون في زراعة وتهريب المخدرات.