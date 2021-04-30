تراند اليوم : شاهد/ إكتشاف عظمة ديناصور عملاق في فرنسا

باريس/ الخليج 365

عثر علماء حفريات آثار فرنسيون،على عظم فخد متحجّر لديناصور ضخم يصل طوله إلى ثلاثين متراً، ما يجعل منه أضخم حيوان عاش على ظهر البسيطة.

وذكر وكالة "رويترز" أنه خلال عمليات التنقيب الجارية فى بلدة شانت بالقرب من مدينة أنغوليم، تم العثور على فخذ لديناصور متحجر مدفون منذ ما يقرب من 140 مليون عام.



وقال العلماء إنه تمّ اكتشاف عظمة الفخد كاملةً، بطول يبلغ مترين ووزن يبلغ نحو 400 كيلوغرام وأن هذا أمرٌ لا يمكن تصديقه".

وأوضحو أنه تم اكتشاف حوالي 7 آلاف قطعة و70 ألف جزء لبقايا ديناصورات، معرباً عن اعتقاده بأن نحو 40 نوعاً من الديناصورات قد عاشت في هذا المكان.

ويذكر أن العديد من النظريات تحدثت عن أسباب انقراض الديناصورات، ومن بين تلك النظريات أن الديناصورات انقرضت قبل حوالي 66 مليون سنة، مع سقوط نيزك على الأرض، فيما تجد نظرية أخرى أن ثورات بركانية استمرت على مدى مئات آلاف السنين، قد تكون شكّلت أحد العناصر التي ساهمت في انقراض الديناصورات في نهاية العصر الطباشيري.