تراند اليوم : عماد فراجين يعتذر لنادي الفيصلي الأردني والاخير يقبل اعتذاره

عمان - الخليج 365

قبِل مجلس إدارة النادي الفيصلي الأردني، اعتذار الفنان الفلسطيني عماد الفراجين والمخرج محمود الدوايمة بسبب ما بدر من حلقة تلفزيونية بثت في شهر رمضان على إحدى القنوات الفضائية.

واستقبل مجلس ادارة النادي برئاسة الشيخ بكر سلطان العدوان، جاهة كريمة من شيوخ ووجهاء الوطن يترأسها الشيخ مازن تركي القاضي، والتي قدمت للتوضيح والإعتذار مفتتحا حديثه بمخاطبة الشيخ العدوان، بأنه سليل الشيوخ وأن أسرة النادي الفيصلي الكبيرة والتي تعودنا منها على حسن الضيافة والكرم والتسامح والعفو عند المقدرة، طالباً الصفح والعفو وقبول الإعتذار المقدم.

واختتم الشيخ القاضي حديثه طالباً الحضور قراءة الفاتحة على روح الشيخ سلطان بن ماجد باشا العدوان رحمه الله، في ما أكد الشيخ بكر سلطان العدوان والذي تحدث بإسم أعضاء الإدارة والهيئة العامة وجماهير النادي الفيصلي بأن النادي الفيصلي منذ تأسيسه عام 1932 أُسس على مبادئ وثوابت راسخة لا نحيد عنها، أهمها اللحمة الوطنية وجمع كافة الأطياف من شتى المنابت والأصول.

وشدد الشيخ بكر سلطان العدوان، أن الصلح والتآخي من شيم العشائر الاردنية، وعليه تم الصلح وقبول الإعتذار نيابة عن أسرة النادي الفيصلي.





