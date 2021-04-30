تراند اليوم : جهاز جديد لمرضى "السكري" تعرف عليه

القدس المحتلة/ الخليج 365

قالت وسائل إعلام عبرية، إن إسرائيل صادقت على استيراد جهاز البانكرياس الاصطناعي الذي يحافظ على مستوى الانسولين في الدم بشكل تلقائي، حيث إنه يسهل الحياة على عشرات الآلاف من المصابين بالسكري.

وذكر موقع "مكان" العبري، انه بدأ استيراد الجهاز الجديد الى إسرائيل بعد سنتين من نيل الجهاز ومصادقة سلطة الادوية والطعام الامريكية على استعماله.

ويتكون الجهاز الجديد الذي اطلق عليه لاسم "مينيماد 670" من مضخة انسولين تحاكي عمل غدة البانكرياس وتراقب مستوى السكر أي الغلوكوز بالدم وتضخ الكمية المطلوبة من الانسولين للحفاظ على مستوى مستقر ومتزن .

ويعفي الجهاز الجديد المريض من ضرورة المراقبة المتواصلة لمستوى السكر بالدم وخاصة في ساعات الليل .

ومن ميزات الجهاز الجديد أيضا نقل المعطيات عن المريض الى الطبيب وتمكينه من الاطلاع على حالة المريض في أي وقت وتقديمالعلاج الأفضل له .





ويشار الى ان حوالي نصف مليون إسرائيلي يعانون من أنواع مرض السكري ويعالجون بحقن الانسولين التي لا تحافظ بشكل جيد على التوازن في مستوى السكر بالدم .

وتبلغ تكاليف العلاج بالجهاز الجديد حوالي 3000 شيكل شهريا الا ان "صناديق المرضى والتأمين الصحي" تغطي هذه التكاليف كما يتوقع ان يدخل العلاج بالجهاز الجديد سلة الادوية والتقنيات الطبية المدعومة حكوميا في اسرائيل.

وأوضح برفيسور في مستشفى رامبام، رام فايس، ان هذا الجهاز فريد من نوعه اذ انه قادر على تحليل وضع المريض بشكل مستمر وتلقائي ومنح المريض الكمية المناسبة من الانسولين وهذا يزيل قلق المريض من هبوط مستوى السكر في الدم خاصة في ساعات الليل .

وأضاف البروفيسور فايس ان الجهاز الجديد يقلل بشكل شبه مطلق منا احتمال تعرض المريض لانخفاض حاد في مستوى السكر بالدم ولمضاعفات هذه الحالة .