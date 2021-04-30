تراند اليوم : السعودية تمنع الوافدين من تقلد 20 وظيفة

الرياض - الخليج 365

نقلت وسائل إعلام سعودية، أن السلطات أصدرت قوانين تمنع الوافدين إليها من غير الأصل السعودي من تقلد وظائف السياحة في جميع الفنادق ووظائف التسويق.

ووفق صحيفة "saudi gazette" فإن هذه القيود تخص جميع الفنادق من ثلاث نجوم فما فوق، وكذلك الشقق للسياح.

كما وتضم الوظائف التي تم حظرها للأجانب، تلك الخاصة بمجال الحجز والتسويق، ومنصب نائب مدير فندق، ورئيس قسم المبيعات، والمشرف على النادي الرياضي وغيرها.

وبعد هذه القيود، يمكن فقط للمواطنين السعوديين العمل في مكاتب استقبال الأمتعة وحجز الغرف، وشغل وظيفة نادل في المطاعم والمقاهي وفي مكاتب الاستقبال، ولن تؤثر القيود على مهن مثل الحمال والسائق وحارس البوابة.

وبحسب موقع روسيا اليوم ستصبح هذه القيود نافذة المفعول اعتبارا من نهاية هذا العام، وستدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول نهاية العام المقبل.