تراند اليوم : عمرها 6 سنوات،،، طفلة كورية تشتري منزلاُ بقيمة 8 مليون دولار

سيول/ الخليج 365

اشترت طفلة كورية تبلغ من العمر 6 سنوات، منزلاً كبيراً مؤلفاُ من خمسة طوابق بقيمة 8 ملايين دولارفي العاصمة الكورية الجنوبية سيول.

وتعتبر الطفلة " بورام" من أشهر الأطفال على موقع يوتيوب، ويتابعها أكثر من 30 مليون شخص على قناتين لها في الموقع.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن دخل الطفلة الشهري يقدر بنحو 3 ملايين دولار، ويتجاوز عدد مشاهدات بعض الفيديوهات التي تنشرها 350 مليون مشاهدة، مضيفةً أن الطفلة اشترت المنزل عن طريق شركة “بورام” التي أسستها أسرتها.

ويشار إلى أن منظمة أنقذوا الأطفال “Save the Children” قدمت شكوى للشرطة بسبب فيديو يظهر بورام وهي تسرق أموالا من والدها وتقود سيارة، متهمة القناة بالتأثير على التطور ألأخلاقي والعاطفي لدى الأطفال.

وقضت إحدى المحاكم الكورية في سيول، بإخضاع والدي الطفلة لبرامج تثقيفية للحيلولة دون استغلال الأطفال