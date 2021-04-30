تراند اليوم : بهذا أوصى الفنان الراحل فاروق الفيشاوي ابنه.. ولماذا ارتبط بقس سوري؟

بهذا أوصى الفنان الراحل فاروق الفيشاوي ابنه.. ولماذا ارتبط بقس سوري؟

القاهرة/ الخليج 365

كشفت وسائل إعلام مصرية عن وصية للفنان المصري الراحل، فاروق الفيشاوي، لابنه أحمد، والتي أعلن عنها الفنان الراحل خلال مقابلة تلفزيونية العام الماضي.

وقال الفيشاوي في تصريح له آنذاك، إنه أوصى ابنه الفنان أحمد الفيشاوي، بالاهتمام بتقديم مشروع سينمائي عن القس كابوتشي، وهو قس سوري كان سفيرا للفاتيكان في القدس، مشيرا إلى أنه أكد على أحمد ضرورة السعي وراء هذا العمل حتى يخرج إلى النور.

وأضاف أنه مهتم بإنتاج فيلم عن كابوتشي الذي تعاطف مع القضية الفلسطينية، وكان يأتي بالسلاح من لبنان إلى فلسطين لمساعدة المقاومة، وتجسيد شخصيته لتكون أقوى رد على الدعاية الإسرائيلية.

وأوضح الفنان الراحل أنه كان سيشارك في إنتاج الفيلم مع صديقه المخرج، عمر عبد العزيز، والمؤلف الراحل محسن زايد، إلا أن رحيل الأخير مع عدم مساعدة الظروف لهم، حال دون إتمام العمل.

المصدر: الوطن

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