تراند اليوم : هل فيه راتبين في رمضان 1439

هل فيه راتبين في رمضان 1439 تزدحم الأخبار في الفترة الحالية في المملكة العربية السعودية حول إمكانية طرح راتبين للموظفين الحكوميين، وإزاء هذه الأخبار كان من الضروري في موقع “مجلتك” ان نتعاون لنطرح لكم كل التفاصيل التي تخص هذا الموضوع، وبذلك فيما يلي ستجدون جواب شافي لطرح سؤال: هل فيه راتبين في رمضان 1439، آملين ان يكون هذا الموضوع مناسب لكم ومحتوي على كل المتعلقات المهمة خاصة وأن شهر رمضان المبارك لم يتبقى منه سوى عشر أيام وبضع ليال وتم بالفعل دخول شهر يونيو وانقضاء مايو، المزيد من التفاصيل فيما يلي.

هل فيه راتبين في رمضان 1439 2018

حسب معطيات التسريبات المؤكدة من وزارة المالية السعودية يُنتظر أن تبدأ البنوك الرسمية في البلاد بإيداع رواتب موظفي الدولة الخاصة بشهر مايو الماضي في مطلع الأسبوع المقبل.

هذا ووفقاً لجدولة المواعيد التي تخص صرف الرواتب المُعلن عنها من وزارة المالية قبل أشهر، فمن الممكن ان يتم صرف رواتب شهر يونيو المقبل في يوم الأربعاء الوافق 2018/06/27م والمتواز مع يوم 12 شوال بحسب التقويم الخاص بأم القرى.

فيما وفي حالة تقديم الرواتب الخاصة بشهر يونيو إلى قبل عيد الفطر السعيد وهو ما ينتظره الموظفين نظراً لاحتياجات وكذلك التزامات عيد الفطر السعيد من ملابس وغيرها، فمن الممكن أن يتم استلام فيشة راتب شهر يونيو في نهاية رمضان كذلك.